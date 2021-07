Hunderte Angebote im neuen Ultimate Game Sale für Xbox! Spart bis zu 80 Prozent

Im Microsoft Store läuft einmal mehr der Ultimate Game Sale und ihr könnt bei hunderten Titeln Geld sparen!

Noch bis zum 5. August 2021 habt ihr Zeit, die Angebote zu durchstöbern, bei denen ihr je nach Spiel bis zu 80 Prozent weniger zahlt!

Hier gelangt ihr zur Übersichtsseite des Sales im Microsoft Store und nachfolgend haben wir eine Reihe an Angeboten für euch zusammengetragen:

Unter anderem bekommt ihr die Mass Effect Legendary Edition ein wenig günstiger.

Was haben wir sonst schönes? Mehr Retro-Feeling gibt's in der Contra Anniversary Collection (4,99 Euro statt 19,99), modernisierte Retro-Titel erwarten euch indes in der Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (19,99 Euro statt 39,99).

Die Darksiders Warmastered Edition bekommt ihr für 3,99 Euro statt 19,99, die Darksiders 2 Deathinitive Edition für 5,99 Euro statt 29,99 und Darksiders 3 für 11,99 Euro statt 59,99.

Indes hebt ihr mit Elite Dangerous (7,49 Euro statt 24,99) in den Weltraum ab, begebt euch in Ghostrunner (14,99 Euro statt 29,99) in eine Cyberpunk-Welt und verwaltet in Jurassic World Evolution (12,49 Euro statt 49,99) euren eigenen Jurassic Park.

Na, was für euch bei dieser Auswahl dabei? Falls nicht, lohnt es sich zur Übersichtsseite über den obigen Link zu gehen, denn dort warten noch viel mehr Angebote auf euch.

Noch mehr Angebote findet ihr aktuelle im Epic Games Store und im PlayStation Store.