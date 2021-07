Final Fantasy 16 setzt auf britisches Englisch in seinen Zwischensequenzen

"British first!" lautet das Motto von Final Fantasy 16. Das Spiel wird zuerst in britischem Englisch vertont, sagt Produzent Naoki Yoshida. Sogar die japanische Synchronisation, die sonst immer den Vorrang in der Synchronisation anderer Final-Fantasy-Spiele hatte, wird nun erstmal warten müssen.

In der kürzlich ausgestrahlten Internet-Show mit dem Namen Washanga sagte Yoshida, dass Square Enix' Entwicklerteam Synchronsprecher mit britischem Akzent für die Charaktere des Spiels ausgewählt hat. Bald soll dann die Produktion der Sequenzen beginnen (danke, Siliconera).

Im Debüt-Trailer zu Final Fantasy 16 könnt ihr schon mal die Lauscher aufsperren und den Akzent der Sprecher in einem eher mittelalterlichen Fantasy-Setting in euch aufnehmen. Hat ein bisschen was von Game of Thrones, oder?

Alle Figuren, auch der Hauptcharakter Clive, nutzen ganz eindeutig einen 'bloody british accent'. Ein wenig ungewohnt, aber für mich wirkt es stimmig.

Yoshida wies außerdem darauf hin, dass viele der Zwischensequenzen mit Motion-Capture-Gesichtsanimationen aufgenommen werden. Die englischen Synchronsprecher dürfen also mit der entsprechenden Ausrüstung vor das Mikrofon treten. Im Final Fantasy 7 Remake verwendeten die Entwickler noch künstliche Gesichts- und Lippenanimationen.

Bis wir allerdings mehr zu Final Fantasy erfahren, könnte es noch eine Weile dauern. Yoshida ließ vor wenigen Wochen verlauten, dass der Nachfolgetitel der erfolgreichen JRPG-Reihe keinen Auftritt auf der Tokyo Game Show Ende September bekommt. Das wäre dann fast ein Jahr Funkstille.

Yoshida möchte den Titel aber lieber kurz vor der Veröffentlichung zeigen, als ihn den Fans fragmentiert mit kleinen Informationsschnipseln zu zeigen. Final Fantasy 16 wurde letztes Jahr im September für PC und exklusiv für die PS5-Konsole angekündigt. Wann der Titel von Entwickler Square Enix erscheint, steht noch nicht fest.