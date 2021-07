Fortnite: Countdown kündigt neues Live-Event für nächste Woche an

Das nächste Live-Event in Fortnite hat einen Termin!

Ein neuer Countdown im Spiel verweist auf nächste Woche, genauer gesagt auf die Nacht von Freitag auf Samstag.

Hierzulande endet der Countdown am Samstag, den 7. August 2021, um 0:05 Uhr deutscher Zeit.

Es ist das erste große Live-Event in Fortnite seit dem großen Marvel-Season-Finale im vergangenen Dezember und es kommt inmitten der aktuellen Saison, die sich mit dem Thema UFOs befasst.

Was passieren wird? Ist noch nicht ganz klar, in einem riesigen Fortnite-Leak war zuletzt unter anderem von einem bevorstehenden Ariana-Grande-Konzert die Rede.

Der Countdown, der im Spiel zu sehen ist, deutet aber eher darauf hin, dass es mit der UFO-Thematik zu tun hat. Aber wer weiß das schon genau, wir erfahren es nächste Woche. Oder vorab in weiteren Leaks, mal sehen.

Event countdown! Also visible in the lobby. ? #fortnite pic.twitter.com/MUggxLTv5T — GNA - Fortnite Leaks & News (@gnanewsco) July 27, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Heute hat Epic Update 17.21 für das Spiel veröffentlicht, womit man Fortnite anscheinend auf besagtes Event vorbereitet. Die Vorgehensweise erinnert an das letzte große Konzert mit Travis Scottt im Spiel, das sich im vergangenen Sommer rund 27,7 Millionen Leute anschauten.

Vereinzelte Spoiler zum Event machen schon in sozialen Medien die Runde. Wer neugierig ist, kann sich ja dort ein wenig umschauen.

Ansonsten findet ihr den großen, lilafarbenen Countdown im Zentrum der Fortnite-Insel, direkt unter dem UFO-Mutterschiff. Oder anders gesagt: er ist definitiv nicht zu übersehen.

Nächsten Freitag dürfte sich dann das Portal auf der Unterseite öffnen. Was dann passiert? Wir finden's dann heraus.

Übrigens gibt es ab heute auch eine neue Alien-Waffe im Spiel. Dabei handelt es sich um die Plasma Cannon. Was die so alles kann, seht ihr nachfolgend:

Legendary Plasma Cannon Trailer!



It's not in Competitive but the Inflate-A-Bull is back in Competitive! pic.twitter.com/qoex5lx8f3 — HYPEX (@HYPEX) July 27, 2021