Pokémon Go: Das Event-Programm im August!

Was euch im August alles in Pokémon Go erwartet, hat Niantic jetzt angekündigt.

Dazu zählt zum Beispiel die Rückkehr der wöchentlichen Bundles für eine Pokémünze. Jeden Montag im August gibt's eine solche Box im In-Game-Shop, die einen Fern-Raid-Pass und andere Items umfasst.

Weiterhin erwartet euch natürlich ein neuer Feldforschungsdurchbruch neue Pokémon für die Rampenlichtstunde stehen ebenso auf dem Programm.

Was im August passiert.

Bei den Raids bleibt euch Dialga in Stufe-5-Raids noch bis zum 6. August 2021 um 10 Uhr erhalten, zu diesem Zeitpunkt erfolgt dann der Wechsel zu Palkia, das bis zum 20. August 2021 in Stufe-5-Raids bleibt. Wer Glück hat, kann entweder ein schillerndes Dialga oder ein schillerndes Palkia fangen.

Informationen zu den Pokémon, die auf Palkia folgen, liegen noch nicht vor, sollen aber "bald" kommen.

Dementsprechend sieht es bei den Raid-Stunden - jeweils Mittwoch von 18 bis 19 Uhr - im August wie folgt aus:

Mittwoch, 4. August 2021: Dialga

Mittwoch, 11. August 2021: Palkia

Mittwoch, 18. August 2021: Palkia

Mittwoch, 25. August 2021: Noch nicht bekannt

In den Mega-Raids kämpft ihr noch bis zum 6. August um 10 Uhr gegen Mega-Glurak X, daraufhin erscheint bis zum 20. August 2021 um 10 Uhr Mega-Ampharos in Mega-Raids. Auf dieses folgt bis zum 26. August um 10 Uhr Mega-Bibor und dann geht's bis zum 1. September 2021 um 10 Uhr mit Mega-Tauboss weiter.

Der Community Day im August umfasst diesmal zwei Tage - 14. und 15. August - und dafür kehrt Evoli wieder zurück.

Des Weiteren erwarten euch über den August hinweg die Hyperbonus-Events, die aus erfolgreich abgeschlossenen Herausforderungen des Pokémon Go Fest 2021 resultieren, sowie ein weiterer Go-Kampfabend am 26. August 2021 von 18 bis 23:59 Uhr.