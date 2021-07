3DS: Neues Update 11.15.0-47U veröffentlicht, macht den Handheld super stabil

Ein neues Update für den Nintendo 3DS ist da! Habt ihr gedacht, Nintendo hat seinen Handheld komplett aufgegeben? Noch nicht ganz.

Es ist das erste neue Update für den Handheld seit dem vergangenen November und somit natürlich auch die erste 3DS-Aktualisierung im Jahr 2021.

Das Update trägt die Versionsnummer 11.15.0-47U und die Patch Notes dafür sind altbekannt:

"Weitere Verbesserungen der allgemeinen Systemstabilität und andere kleinere Anpassungen wurden vorgenommen, um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen."

Wenn euer 3DS nicht mittlerweile super stabil ist, dann weiß ich es auch nicht.

Aber mal im Ernst, was steckt wirklich dahinter? Dataminer OatmealDome zufolge nimmt das Update anscheinend Aktualisierungen des Internet-Browsers - womöglich wurde ein Exploit behoben - und der SSL-System-Komponente im Recovery-Modus vor.

Also ein paar Dinge, die mehr im Hintergrund ablaufen, wie es bei solch kleineren Updates zumeist der Fall ist. Nichts Großes, aber hey, ihr könnt euren Handheld wieder aktuell halten.

Wann habt ihr denn das letzte Mal euren 3DS angefasst? Oder spielt ihr noch weiter aktiv auf Nintendos altgedientem Handheld? Ich hab' da zum Beispiel noch einige ungespielte 3DS-Titel herumliegen, bei mir ist das Gerät noch nicht in den Ruhestand gegangen.

Anfang des Jahres hatte Nintendos aktueller Handheld-Konsolen-Hybrid, die Switch, den 3DS in puncto Verkaufszahlen überholt.

Gegen Ende 2020 hatte Nintendo bekannt gegeben, dass die Produktion aller Modelle des 3DS eingestellt wird.

"Wir können bestätigen, dass die Produktion der Nintendo-3DS-Systemfamilie zum Ende gekommen ist", hieß es damals. "Nintendo-Spiele und Spiele von Drittanbietern für die Nintendo-3DS-Systemfamilie werden weiterhin im Nintendo eShop, auf Nintendo.com und im Einzelhandel erhältlich sein."

Erstmals veröffentlicht wurde der 3DS im Jahr 2011. Mit dem 3DS XL, dem New 3DS, dem 2DS und dem 2DS XL erschienen später weitere Modelle.