CrossCodes DLC A New Home kommt endlich auf die Konsolen!

CrossCode-Spieler und -Spielerinnen sollten sich den 5. August 2021 rot im Kalender anstreichen.

An diesem Tag - der Donnerstag in der kommenden Woche - erscheint der DLC A New Home endlich auch für die Konsolen-Versionen des Indie-Hits.

Für den PC wurde A New Home bereits Ende Februar veröffentlicht und erweitert die Geschichte des Spiels um ein gutes Stück.

Den Entwicklern zufolge erwarten euch frische Inhalte, die euch weitere acht bis zehn Stunden beschäftigen werden.

Nach langer Wartezeit kommt A New Home auf die Konsolen.

"Mit A New Home weitet sich die Geschichte von CrossCode noch weiter aus", heißt es. "Die Geschichte beginnt direkt nach den Ereignissen des Hauptspiels und die Spieler können endlich herausfinden, was mit Lea und all ihren geliebten Charakteren passiert ist. Die Zeit ist gekommen, um den Raid ein für alle Mal zu beenden."

Weiterhin findet ihr in A New Home den "größten Dungeon in der Geschichte von CrossCode", neue und herausfordernde Feinde und Bossgegner und neue Musik.

Entwickler Radical Faish Games hatte zuvor zwei Jahre lang an dem DLC gearbeitet, für die Konsolen-Version dauerte es dann noch einmal rund ein halbes Jahr länger.

"Aber bevor du dich in das Abenteuer stürzt gilt es, sich mit alten liebgewonnenen Freunden zu treffen, neue Wörter zu lernen und natürlich massenhaft Bälle auf deine Gegner zu werfen. [...] Folge Lea in ein neues Abenteuer und finde die Wahrheit heraus, nutze die Elemente wie nie zuvor und vergiss nicht, den Raid endlich abzuschließen. Dieses Mal wirklich."

Die Wartezeit bis zum Konsolen-Release von A New Home dürftet ihr auch noch rumkriegen, oder? Freut ihr euch schon auf den DLC?