Duften wie Chris Redfield, Leon Kennedy und Jill Valentine dank neuem Resident-Evil-Parfümset

Was kommt euch als erstes in den Sinn, wenn ihr an Resident-Evil-Merchandise denkt? Richtig, Parfüm! Moment, was?

Ja, richtig gelesen, Capcom hat in Japan in seinem hauseigenen Store ein Parfümset zu Resident Evil veröffentlicht.

Dabei hat sich das Unternehmen von drei der bekanntesten Protagonisten der Resident-Evil-Reihe inspirieren lassen.

Wobei das hier eher in Mini-Parfümset ist, die Fläschchen enthalten jeweils 10ml. Es gibt ein Parfüm zu Chris Redfield, eines zu Leon Kennedy und eins zu Jill Valentine.

Laut Capcom haben die jeweils unterschiedliche Düfte, aus der japanischen Beschreibung lässt sich aber nur schwer herauslesen, wonach diese Düfte tatsächlich riechen.

Der Preis für ein solches Set liegt bei 6.380 Yen, umgerechnet sind das zirka 49 Euro.

Und interessanterweise sind auf der Seite noch weitere Parfümsets zu Capcom-Spielen zu finden, unter anderem zu Ace Attorney, Monster Hunter und Devil May Cry 5.

Kann eigentlich nicht mehr lange dauern, bis ein Parfüm zu Lady Dimitrescu folgt, oder? Es wäre sicher ein begehrtes Produkt unter Fans des Charakters aus Resident Evil Village.

Apropos Resident Evil Village. Nachdem Capcom jüngst einen Patch für die PC-Version veröffentlichte, läuft diese jetzt besser als zuvor, allerdings ist das im Grunde eigentlich noch immer nicht genug.

Capcom feiert in diesem Jahr den 25. Geburtstag der Reihe. Vor kurzem startete mit Resident Evil: Infinite Darkness eine neue, animierte Serie auf Netflix, darüber hinaus ist beim Streaming-Dienst eine Live-Action-Serie in Arbeit.

Zuletzt hatte Capcom den Multiplayer-Titel Resident Evil Re:Verse auf 2022 verschoben, "damit das Team an einem reibungslosen Spielerlebnis arbeiten kann".