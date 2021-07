Sonys Kauf von Nixxes soll offiziell mehr PC-Ports ermöglichen

Nixxes Software BV ist besonders bekannt für Spieleportierungen auf den PC und Anfang Juli wurde offiziell bekannt gegeben, dass Sony das niederländische Unternehmen aufkaufen will. Playstation CEO Jim Ryan bestätigt jetzt: Das soll vor allem für mehr PC-Ports sorgen.

Dass Sony genau das mit Nixxes vor hat, war vorher schon zu erwarten und wurde nun bestätigt. Wie Ryan genau gegenüber dem japanischen Magazin Famitsu erklärt: "Wir sind auch mit unseren Bemühungen zufrieden, unsere IP für PCs bereitzustellen, obwohl dies noch in den Kinderschuhen steckt und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Nixxes, um dabei zu helfen.

Eine offizielle Liste, welche Spiele auf den Computer kommen könnten, gibt es allerdings noch nicht. Während bereits Playstation-Blockbuster wie Horizon: Zero Dawn auf den PC kamen, gibt es schon jede Menge Spekulationen, was als Nächstes dran ist. Unter anderem gibt es starke Gerüchte, dass Nathan Drakes finales Abenteuer Uncharted 4 bald auf den Computer kommen könnte. Das legen zumindest geleakte Dokumente von Sony nahe.

Auf eine heißersehnte Bloodborne-PC-Portierung, auf die viele nun vielleicht schielen, gibt es allerdings noch immer keine Hinweise, da müssen wir euch leider enttäuschen.

Dass beliebte Playstation-Titel auf den Computer kommen, dürfte aber sicher auch wieder einige kritische Stimmen auf den Plan rufen, die sich über die Portierung ärgern. Aber seien wir doch mal ehrlich: Mehr Leute, die ein gutes Spiel genießen dürfen, ist doch erst einmal nicht übel und keinem bricht davon ein Zacken aus der Krone.

Nixxes gibt es schon seit 1999 und war in der Vergangenheit für Portierungen von Franchises wie Lara Croft, Deus Ex oder Legacy of Kain auf verschiedene Plattformen verantwortlich.