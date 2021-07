Was euch beim Jumpstart 2021 in Magic: The Gathering Arena erwartet - frische Spoiler für euch!

Auch in diesem Jahr gibt's in Magic: The Gathering wieder einen Jumpstart.

Das neue Set Jumpstart: Historic Horizons erscheint am 12. August 2021 exklusiv für MTG Arena und bringt 31 brandneue, exklusive Karten für diese Plattform mit.

Darüber hinaus erwarten euch drei neue Mechaniken, die euch zeigen sollen, "was in der digitalen Spielumgebung alles möglich ist".

Und das sind folgende:

Suchen: Mächtige Lehrmeister und Lehrmeisterinnen wählen eine zufällige Karte aus deinem Deck, die bestimmten Kriterien entspricht. Kein Mischen, keine Zeit mit Suchen vergeudet - schnappt euch eine zufällige Karte und spielt weiter.

Immerwährend: Verändert dauerhaft die Eigenschaften einer Karte, egal in welcher Zone sie sich befindet. Mit dieser Mechanik wird der Vorteil von Arena genutzt, digitale Objekte während des Spiels zu ändern, ganz gleich, wo diese sich befinden.

Beschwören: Damit werden Karten aus dem Nichts erschaffen. Diese digitalen Objekte werden wie ganz normale Karten behandelt. Mächtige Zauber und Artefakte können bekannte, mächtige oder ganz einfach nur nützliche Karten beschwören - von der Tropeninsel und dem Sturmfront-Pegasus bis hin zu "In Betracht" ziehen und mehr.

Ein Teil von Jumpstart: Historic Horizons sind außerdem hunderte Karten, die neu für Arena aufgelegt wurden, unter anderem aus Modern Horizons und Modern Horizons 2.

Jumpstart wurde letztes Jahr von Wizards of the Coast eingeführt. Dabei wählt ihr zwei Kartenpakete und kombiniert diese miteinander.

Einen Teil dieser Karten können wir euch heute im Zuge unseres Jumpstarts-2021-Spoilers präsentieren. Bei denen, die ihr nachfolgend seht, handelt es sich um neue Karten für den Jumpstart 2021.

Darüber hinaus haben wir eine komplette Liste für das Kiora-Deck:

Slot 1: Shoreline Scout (Uncommon, Set J21, 34%) - Floodhound (Common, Set MH2, 33%) - Hard Evidence (Common, Set MH2, 33%)

Slot 2: Sigiled Starfish (Uncommon, Set JMP, 100%)

Slot 3:Coralhelm Guide (Common, Set BFZ, 34%) - Skyclave Squid (Common, Set ZNR, 33%) - Glimmerbell (Cummon, Set IKO, 33%)

Slot 4: Man-o'-War (Common, Set MH1, 100%)

Slot 5: Mentor of Evos Isle (Common, Set J21, 50%) - Mistwalker (Common, Set KHM, 50%)

Slot 6: Waterknot (Common, Set RIX, 50%) - Bubble Snare (Common, Set ZNR, 50%)

Slot 7: Oneirophage (Uncommon, Set MH1, 100%)

Slot 8: (Tolarian Kraken (Uncommon, Set M21, 40%) - Waker of Waves (Uncommon, Set M21, 30%) - Wormhole Serpent (Uncommon, Set STX, 30%)

Slot 9: Kiora, the Tide's Fury (Mythic Rare, Set J21, 100%)

Slot 10: Tightening Coils (Common, Set BFZ, 50%) - Into the Roil (Common, Set ZNR, 50%)

Slot 11: Bounty of the Deep (Common, Set J21, 67%) - Tome of the Infinite (Rare, Set J21, 33%)

Slot 12: Lonely Sandbar (Common, Set HA2, 100%)

Mehr zu Jumpstart: Historic Horizons erfahrt ihr auf der offiziellen Webseite.