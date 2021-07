Neues AAA-Studio von EA- und Naughty-Dog-Veteranen will euch zum Nachdenken bringen

Ehemalige Entwickler von Naughty Dog, Infinity Ward, Sony Santa Monica Studio, Bungie und EA haben sich zusammengeschlossen, um das neue Studio That's No Moon zu gründen. Das unabhängige AAA-Studio hat seinen Hauptsitz in Los Angeles und entwickelt derzeit ein Singleplayer-Actionspiel mit Story.

Geleitet wird das neue Studio That's No Moon von Mitbegründer und CEO Michael Mumbauer, der zuvor 13 Jahre lang bei PlayStation als Leiter der Visual Arts Service Group gearbeitet hat.

Weitere Mitbegründer sind Chief Strategy Officer Tina Kowalewski, Chief Operating Officer Nick Kononelos, Creative Chief Officer Taylor Kurosaki und Game Director Jacob Minkoff.

Kowaleski kommt von Sonys Santa Monica Studio, wo er als Director of Product Development angestellt und für Journey, God of War: Ghost of Sparta und Twisted Metal verantwortlich war. Kononelos bringt Erfahrungen als Senior Development Director bei EA mit, wo er an großen Franchises wie Need for Speed und Madden NFL gearbeitet hat.

Kurosaki und Minkoff verließen Infinity Ward Anfang dieses Jahres. Zuvor waren die beiden dort als Design Director und Narrative Director von Call of Duty: Modern Warfare tätig.

Kurosaki arbeitete davor bei Naughty Dog. Dort hatte er die Rolle des Lead Game Designers für Crash Bandicoot inne und arbeitete als Narrative Designer an Uncharted 2 und 3.

Auch Mikoff kann eine fünfjährige Erfahrung bei Naughty Dog vorweisen, wo er als Lead Game Designer für Uncharted 3 und als Lead Designer für The Last of Us tätig war.

Insgesamt besteht das neue Studio aus etwa 40 Mitarbeitern - bis 2022 soll die Belegschaft auf 100 Angestellte wachsen.

We're making a AAA singleplayer narrative-driven action-adventure game with a boatload of veteran developers from TLoU, Uncharted, God of War, Modern Warfare, Destiny, and more! Looking for diverse talent in both leadership and entry-level positions. Who's down to help? pic.twitter.com/eNfH1kUa5O — Jacob Minkoff (@JacobMinkoff) July 28, 2021

Um mit ihrem ersten Projekt durchzustarten, hat sich das Studio der Entwickler-Veteranen eine 100-Millionen-Dollar-Finanzierung des südkoreanischen Unternehmens Smilegate gesichert. Dieses soll ein AAA-Singleplayer-Action-Adventure ermöglich, das auf einer "sehr positiven Geschichte" basiert, die "zum Nachdenken anregt".

Gegenüber Gamesindustry.biz sagte Harold Kim, VP für Geschäftsabwicklung bei Smilegate: "Wir wollen, dass die Spieler noch lange nach dem Abspann und dem Ablegen des Controllers über unsere erzählerischen Erfahrungen nachdenken."

Dabei möchte sich das Studio nicht auf ein Medium beschränken. Auf der offiziellen Webseite heißt es: "Wir wollen Charaktere und Welten erschaffen, die in unseren Spielen beginnen, sich aber auch auf lineare Medien ausdehnen - sei es das Fernsehen, der Film oder darüber hinaus."