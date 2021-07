Was euch in der Beta von Back 4 Blood erwartet

Zur bevorstehenden offenen Beta von Back 4 Blood haben Warner Bros Games und die Turtle Rock Studios detailliertere Einzelheiten bekannt gegeben.

Besagte offene Beta beginnt am 12. August 2021 und geht dann am 16. August 2021 zu Ende.

Allerdings ist auch ein früherer Zugriff möglich, ihr könnt bereits vom 5. bis 9. August 2021. Dazu müsst ihr das Spiel vorbestellt haben oder ihr braucht Glück, um ausgewählt zu werden, nachdem ihr euch auf der offiziellen Webseite dafür angemeldet habt.

Gespielt wird die Beta auf Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC, PlayStation 4 sowie Xbox One.

Bereit, ein paar Zombies abzuknallen?

Kommen wir also zum Inhalt der Beta. Folgendes ist zu erwarten:

Zwei Karten für den PvP-Modus "Schwarm"

Zwei Koop-Karten, auf denen man Infizierte mit seinen Freunden bekämpfen kann

Zum ersten Mal ist Mom spielbar, sowie weitere Cleaner: Evangelo, Holly, Walker und Hoffman

Im "Schwarm"-Modus kann man sechs verschiedene Varianten von Infizierten spielen: Bruiser, Retch, Hocker, Exploder, Crusher und Stinger

Verschiedene Waffen zum Ausprobieren, Karten zum Zusammenstellen und Infizierte zum Töten

Erkunden des zentralen Schauplatzes Fort Hope

Unterstützt Crossplay und Crossgen

Die Turtle Rock Studios sind auch das Entwickerteam hinter dem Koop-Zombie-Shooter Left 4 Dead, reichlich Erfahrung im Umgang mit den wandelnden Untoten ist also vorhanden. Ob sie mit ihrem neuesten Werk an alte Zeiten anknüpfen können, stellt ihr also schon bald fest.

Die Veröffentlichung von Back 4 Blood ist für den 12. Oktober 2021 auf Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC, Xbox One und PlayStation 4 geplant.