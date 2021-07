Xbox hat die Games with Gold für August bestätigt

Die Games with Gold für den Monat August stehen fest.

Xbox hat die vier neuen Titel bestätigt, die euch in Kürze erwarten, den Anfang macht vom 1. bis 31. August 2021 Darksiders 3 (Xbox Series X/S, Xbox One). Hier spielt ihr Fury, die eine der vier Reiter der Apokalypse ist und nach den sieben Todsünden jagt.

Mit ihr reist ihr durch eine postapokalyptische Welt und versucht das Gleichgewicht der Welt wiederherzustellen. Dabei kämpft ihr euch vom Himmel bis hinab in die Hölle.

Darksiders 3 gehört im August zu den Games with Gold.

Weiter geht's dann vom 16. August bis 15. September 2021 mit Yooka-Laylee (Xbox Series X/S, Xbox One). In dem Platformer von ehemaligen Rare-Entwicklern seid ihr mit dem tierischen Duo Yooka und Laylee unterwegs. Ihr sucht nach glitzernden Objekten und stellt euch zugleich dem fiesen Capital B in den Weg.

Dessen finsterer Plan ist, alle Bücher auf der Welt aufzusaugen und in Gewinn umzuwandeln. Ihr erkundet dabei verschiedene Welten und absolviert obendrein noch unterschiedliche Arcade-Spiele, Quizshows und mehr.

Ebenfalls vom 1. bis 15. August 2021 ist Lost Planet 3 (Xbox Series X/S, Xbox One, Xbox 360) verfügbar. In dem Prequel seid ihr mit Wartungsarbeiter Jim Peyton unterwegs und erfahrt neue Wahrheiten und Informationen über die Kolonialgeschichte des Planeten EDN III. Und natürlich bekommt ihr es erneut mit allerlei gefährlichen Kreaturen zu tun und müsst mit den extremen Umweltbedingungen zurechtkommen.

Zu guter Letzt ist vom 16. bis 31. August 2021 noch Garou: Mark of the Wolves (Xbox Series X/S, Xbox One, 360) zu haben. In dem Turnierkampf-Titel wählt ihr einen von zwölf Charakteren und schaut, dass ihr am Ende des Kampfes noch derjenige seid, der auf den Füßen steht.

Hier bekommt ihr Xbox Live Gold (Amazon.de).