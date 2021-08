Ariana Grande füllt bei der Fortnite Rift Tour die Insel

Fortnite-Spieler dürfen sich an diesem Wochenende einen von fünf Terminen freihalten, denn das Battle Royale erhält populären Besuch von Sternchen Ariana Grande. Die beliebte Sängerin spielt in Epics nicht weniger beliebtem Titel ein Konzert im Rahmen der Fortnite Rift Tour.

Wer bei Ariana Grandes virtuellem Auftritt dabei sein möchte, um die "musikalische Reise zu neuen, magischen Realitäten" zu erleben, bekommt an den Tagen vom 7. bis zum 9. August mehrmals die Gelegenheit dazu.

Die erste Show beginnt am 7. August um 0:00 Uhr MESZ, die zweite später am Samstag um 20:00 Uhr. Am Sonntag, den 8. August, könnt ihr Arianas Konzert um 6:00 Uhr in der Früh oder um 16:00 Uhr am Nachmittag ansehen. Um 0:00 Uhr am Montag, den 9. August, ist eure letzte Chance, bei diesem Event mit dabei zu sein.

Fortnite rät euch dazu, vor Beginn der Show das Update V17.30 herunterzuladen und empfiehlt etwa eine Stunde vor dem Startschuss das Spiel zu starten. Jede Show hat eine maximale Zuschauerzahl, wenn ihr zu spät kommt, müsst ihr auf ein späteres Konzert ausweichen.

Der Rift-Tour-Modus wird etwa 30 Minuten vor der jeweiligen Show verfügbar sein. Ebenfalls verfügbar sind auch coole exklusive Gegenstände, mit denen ihr ordentlich abfeiern könnt. So zum Beispiel ein passendes Ariana-Grande-Outfit und ein zuckersüßer Schweinchen-Rucksack mit dem Namen "Piggy Smallz". Das bunte Ferkel trägt eine Herzchen-Sonnenbrille und nickt motiviert zur Musik.

Ran an den Speck! Oder eher rein in den Speck?

Wer sich ein wenig auf das Popkonzert einspielen will, kann mit den "Rift-Tour"-Aufträgen weitere Belohnungen freischalten. Zwischen dem 29. Juli und dem 9. August gibt es dann den Ladebildschirm "Kosmischer Kuscheleinsatz", das Spraymotiv "Riss-Meisterwerk" und das Emoticon "Kätzchenwolke".

Zusätzlich gibt es für jeden Besucher von Arianas Auftritt den Schirm-Hängegleiter "Wuscheliger Wolkenkuscher" - mit pinkem Fell und Bärchenohren.

Fortnite-Crew-Mitgleider bekommen den Schirm-Hängegleiter "Regenbogen-Wolkenkuschler", den Ladebildschirm "Skye-Fliegerei" und das Banner zur Rift Tour sobald diese sich zwischen dem 5. und 9. August ins Spiel einloggen.