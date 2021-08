Dataminer finden in Animal Crossing: New Horizons neue Hinweise auf eine lang erwartete Ergänzung

Bekommt Animal Crossing: New Horizons bald eine Ergänzung, auf die viele Fans schon lange warten?

Dataminer haben in den Updates 1.10 und 1.11 erneut Hinweise auf das Café gefunden, berichtet Animal Crossing World.

Das Café befindet sich üblicherweise im Museum und wird von Kofi betrieben. In früheren Spielen war es so, dass Spieler und Spielerinnen auch dort arbeiten konnten, um sich spezielle Belohnungen zu verdienen.

Den Dataminern zufolge wurden im jüngsten Update 1.11 neue Kamera-Parameter hinzugefügt, die auf "IdrMuseumCafe" verweisen. Zuvor wurden in Version 1.10 bereits neue Kameraeinstellungen für "IdrMuseumCafe" gefunden, ebenso gab es Hinweise auf einen dritten Museumseingang namens "IdrMuseumEnt03".

Erwartet euch bald ein Café auf der Insel?

Darüber hinaus enthält die Version 1.11 den Berichten zufolge einen Statusindikator namens "cNpcMemory:TalkProgressMuseumBuiltCafe", der darauf hindeutet, dass das Café in einem künftigen Update hinzugefügt werden könnte.

Verweise auf das Café wurden bereits letztes Jahr gefunden, zusammen mit der Kunstgalerie. Letztere kam dann auch kurz darauf ins Spiel, das Café bisher aber nicht.

Auf das aktuellste Update für Animal Crossing: New Horizons, das wenig Neues bietet, hatten die Fans zuletzt eher unzufrieden und kritisch reagiert.

Im Zuge der Update-Ankündigung hatte Nintendo allerdings auch - in vager Form - neue Inhalte für die Zukunft angekündigt: "Neben diesen Updates sind weitere kostenlose Inhalte für Animal Crossing: New Horizons in Entwicklung, die im Laufe des Jahres veröffentlicht werden", hieß es. "Wir werden in Zukunft dazu mehr Informationen mit euch teilen. Vielen Dank für eure Unterstützung und eure Geduld."

Bisher war der Post-Launch-Support des Spiels eher ernüchternd, wirklich substanzielle Neuerungen gab es seit der Veröffentlichung eines der erfolgreichsten Switch-Spiele nicht.