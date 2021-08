Respawn leakt zukünftige Apex-Inhalte in einem versehentlichen Stream

Da ist wohl etwas schief gegangen, denn Respawn Entertainment hat aus Versehen kommende Inhalte von Apex Legends geleakt und das in einem unabsichtlichen Stream. Darin sind Eindrücke von Maps, Charakteren und Waffen zu sehen, die euch in Zukunft in dem knalligen Shooter beglücken werden.

Angeblich sei der Leak zustande gekommen, weil der Principal Animator von Respawn, Moy Parra, versehentlich einen Livestream von seinem Gerät aus startete. Auf seinem PC waren dabei aber leider Dinge zu sehen, die momentan für Apex in Arbeit und noch nicht offiziell sind. Das Video selbst wollen wir natürlich hier nicht einfach so veröffentlichen, aber wir können euch von ein paar Neuerungen berichten, die man daraus ziehen kann.

Im Stream gibt es unter anderem Hinweise auf einige neue Waffen, wie zum Beispiel eine "Energy Pistol" oder ein Auto-SMG und ein Armbrust-ähnliches Gerät zum Abfeuern von Pfeilen. Auch eine Titan-Batterie und eine neue Karte mit tropischem Flair und werden schon im Video angedeutet und könnten geplant sein.

Dass diese Legende morgen erscheint, ist bekannt, nun gibt es aber Anhaltspunkt auf noch mehr kommende Inhalte!

Zu guter Letzt gibt es noch Hinweise auf neue Legenden. Ein Charakter mit einem zerbrochenen Schild als Tactical-Symbol sei ebenso angedeutet wie eine Figur mit dem Namen Ash, hier ist aber nur die beschriftete Bilddatei zu sehen und nicht ihr Inhalt.

Außerdem ist es möglich, dass der bisher geheimnisvolle Charakter Maggie auch als Figur ins Spiel kommt. Bisher konnte man sie nur als Ansager-Stimme im War-Games-Modus des Spiels hören, im Video ist nun aber eine Bilddatei zu sehen, die mit "Charakterauswahl" und ihrem Namen beschriftet ist. Die Figur selbst ist allerdings auch nicht zu sehen.

Eine Liste der Dinge, die offenbar im Video zu sehen waren, findet ihr hier auf Reddit zusammengefasst.

Da es sich bei all dem noch nicht um offizielle Informationen handelt, sind diese aber mit Vorsicht zu genießen. Sicher ist allerdings, dass das Update zu Season 10 mit dem Titel "Emergence" morgen am 3. August startet und die brandneue Legende Seer mitbringen wird.