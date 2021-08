Among Us macht mysteriöse Andeutungen zum nächsten Update

Ein neues Inhaltsupdate für Among Us steht vor der Tür und die Entwickler liefern einen ersten, klitzekleinen Vorgeschmack auf das, was euch dort erwarten soll.

Auf Twitter veröffentlichten sie einen kleinen Teaser zu besagtem Update.

Dazu heißt es: "Hier ist ein kleiner Einblick in unser nächstes, großes Update, hehe ... niemand hat mir die Erlaubnis gegeben, das zu tweeten, aber scheiß auf die Regeln, ich habe die Passwörter."

here's a tiiiiny peek at art for the next Big Update hehe



... no one gave me permission to tweet this but screw the rules i have the passwords pic.twitter.com/WiuurNeoft — Among Us ?? on vacation!! dont let me work!! (@AmongUsGame) July 30, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Was sehen wir? Eines der Crewmitglieder im Weltraum. Direkt vor einem großen, gelben was auch immer. Ein Asteroid? Ein riesiger Goldklumpen?

Fans haben ihre ganz eigenen, vermutlich nicht ganz ernst gemeinten Theorien:

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Aber wer weiß das schon so genau?

Auf dem Twitter-Account des Spiels heißt es zudem, dass das Team fleißig am nächsten, großen Update arbeite. Unklar bleibt aber, wann die Veröffentlichung geplant ist.

Ebenso gebe es nach wie vor keinen Veröffentlichungstermin für Among Us auf Xbox und PlayStation. Wer den Titel auf den Plattformen spielen möchte, braucht also weiterhin Geduld.

Umsetzungen für die PlayStation 4 und PlayStation 5 wurden Ende April angekündigt, die Xbox-Versionen kündigte Innersloth bereits zuvor an. Ein Release-Termin wurde damals nicht genannt, es hieß lediglich, dass es noch dieses Jahr erscheinen soll.

PlayStation-Spieler und -Spielerinnen können sich dabei übrigens auf Extras in Form von zwei Skins auf Basis von Sonys Ratchet & Clank freuen. Ein Crewmitglied könnt ihr dann mit Ratchets markanten Ohren verzieren und euch zugleich Clank als Begleiter an die Seite holen.

Ob es auf der Xbox ähnliche Boni gibt und wie diese aussehen, ist bisher nicht bekannt.