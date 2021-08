Blau und magisch: Xbox stellt neuen Aqua Shift Wireless Controller vor

Wem der Electric-Volt-Controller für die Xbox Series X und S zu gelb und die Daystrike-Camo-Version zu militärisch war, für den gibt es jetzt eine schillernde, neue Variante. Die Aqua Shift Special Edition des Xbox Wireless Controllers bringt einen schicken Blauschimmer in eure Zockerbude.

Der individuell gestaltete Controller besitzt zweifarbige blaue Wirbel auf den Griffen und der Freigabetaste, die durch ihre Farbe und Form an den Ozean erinnern und sogar ihre Farbigkeit je nach Lichteinfall leicht verändern.

"Wenn du mit der Art und Weise spielst, wie sich die prismatische Farbe über unseren Controller bewegt, wirst du das Gefühl haben, dass Aqua Shift in deinen Händen zum Leben erwacht", schreibt Microsoft auf seiner Produktseite.

"Inspiriert von der Fantasie, die das Gaming in unser Leben bringt, wissen wir, dass diese mystische Schönheit deiner Controller-Sammlung die nötige Magie verleihen wird."

Da trauere ich dem DualSense-Controller in Cosmic Red gar nicht mehr so sehr hinterher...

Neben den beiden vorherigen speziellen Controller-Editionen von Xbox, die eher bunt und wild verspielt daherkommen, macht Aqua Shift eher eine elegante Figur. Es ist außerdem die erste Special Edition mit gummierten Seitengriffen. Die typischen texturierten Griffe an den Triggern, Bumpern und der Rückseite sind natürlich auch vorhanden.

Zu recycelten Materialien, aus denen die beiden Vorgänger-Editionen in Gelb und Rot der Fall bestanden, konnten wir zu diesem Schmuckstück bisher nichts lesen. Schade eigentlich, das wäre wirklich noch die Kirsche auf der Sahnehaube gewesen.

Wenn ihr euch ohne den neuen Xbox Controller zu bodenständig fühlt oder einfach ein wenig mehr Glamour in eurem Alltag braucht, könnt ihr euch die Aqua Shift Special Edition für 64,99 Euro vorbestellen oder ihn ab dem 31. August 2021 kaufen.

Welche Spiele fallen euch als Erstes ein, mit denen ihr den mystisch-blauen Controller einweihen würdet? Subnautica? Ori and the Will of the Wisps? Auch das kommende Avatar-Adventure geht mir durch den Kopf - ist halt auch blau und magisch.