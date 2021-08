Das gibt's im August neu bei PlayStation Now

PlayStation Now bekommt im August drei neue Spiele.

Die drei Neuzugänge sind ab dem heutigen 3. August 2021 verfügbar und es handelt sich um ein Action-Rollenspiel, um ein First-Person-Action und um einen Dungeon-Crawler.

Eines dieser Spiele ist Nier: Automata, in dem ihr es mit einer plötzlichen Invasion von Angreifern aus einer anderen Welt zu tun bekommt. Zur Verteidigung der Welt wird in PlatinumGames' Action-Rollenspiel eine neuartige Android-Infanterie namens YoRHa-Truppe entsendet, zu denen auch die Androiden 2B und 9S gehören.

Nier: Automata bleibt bis zum 1. November 2021 bei PlayStation Now.

Nier: Automata kommt zu PlayStation Now.

Spiel Nummer zwei ist das First-Person Abenteuer Ghostrunner, das euch in eine Cyberpunk-Welt verschlägt. Hier müsst ihr mithilfe eurer Parkour-Fähigkeiten Hindernisse überwinden, zugleich schwingt ihr euer Katana und bekämpft damit verschiedene Feinde, die euch im Weg stehen.

Dass ihr dabei sterben werdet, ist nicht unwahrscheinlich, aber zahlreiche Checkpoints helfen euch dabei, dass ihr nie zu viel Fortschritt verliert und immer neue Methoden ausprobieren könnt, um einen Abschnitt zu meistern.

In Unterwelt-Abenteuer und in Dungeons verschlägt es euch in Undertale. Hier müsst ihr euren Weg nach draußen finden, ansonsten bleibt ihr auf ewig dort gefangen. Dort erwarten euch zahlreiche "seltsame und wundervolle" Figuren, bei denen Gewalt nicht immer die einzige Antwort ist.

Jeder Feind lässt sich auch ohne Gewalt besiegen und ihr könnt euch aus brenzligen Situationen herausreden, indem ihr den Hund streichelt, einem Ritter euer größtes Geheimnis verratet oder mit einem Schleim tanzt.

Und während diese Spiele neu hinzukommen, verlassen Jump Force, WWE 2K Battlegrounds und Twisted Metal die PS-Now-Bibliothek.

Wer PlayStation Now einmal ausprobieren möchte, findet im PlayStation Store verschiedene Möglichkeiten, ein Abo dafür abzuschließen. Ein Monat kostet euch 9,99 Euro, bei drei Monaten sind es 24,99 Euro und ein Jahr kostet euch 59,99 Euro.

Hier erfahrt ihr indes, welche PS-Plus-Spiele ihr im August bekommt.