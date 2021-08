Xbox Game Pass: Hades und Art of Rally kommen im August neu hinzu

Der Xbox Game Pass bekommt bis Monatsmitte eine ganze Reihe neuer Spiele.

Die Neuzugänge hat Microsoft heute bekannt gegeben, los geht es am 5. August 2021.

An diesem Tag kommen gleichen sieben neue Titel hinzu, dabei handelt es sich um Curse of the Dead Gods (Cloud, Konsole und PC), Dodgeball Academia (Cloud, Konsole und PC), Katamari Damacy Reroll (Cloud, Konsole und PC), Lumines Remastered (Cloud, Konsole und PC), Skate (EA Play, Konsole), Skate 3 (EA Play, Cloud) und Starmancer (PC).

Über EA Play kommen für Nutzer und Nutzerinnen des Xbox Game Pass Ultimate am 10. August 2021 außerdem noch die Rennspiele Dirt 4, Dirt Rally, Dirt Rally 2.0, F1 2020 und GRID dazu.

Hades kommt in den Xbox Game Pass.

Mit einem weiteren Rennspiel geht's am 12. August 2021 weiter, dann kommt Art of Rally (Cloud, Konsole und PC) in den Xbox Game Pass, gefolgt von Hades (Cloud, Konsole und PC) am 13. August 2021 und dem spannendsten Titel des Monats, der Microsoft Solitaire Collection: Premium Edition (PC), am 17. August 2021.

Und natürlich gibt es keinen Monat, an dem nicht auch noch mehrere Spiele den Xbox Game Pass wieder verlassen.

Wer aktuell noch Grand Theft Auto 5 (Cloud und Konsole) spielt, sollte sich beeilen, denn am 8. August 2021 verlässt Rockstars Open-World-Epos den Xbox Game Pass.

Am 15. August 2021 fallen dann außerdem noch Ape Out (PC), Crossing Souls (PC), Darksiders Genesis (Cloud, Konsole und PC), Don't Starve (Cloud, Konsole und PC), Final Fantasy VII ( Konsole und PC) und Train Sim World 2020 (Cloud, Konsole und PC).

Wie sieht's aus, ist da was Spannendes für euch dabei?

