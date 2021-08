Ubisoft lässt euch Far Cry 5 in den nächsten Tagen kostenlos spielen

Habt ihr bisher Far Cry 5 ausgelassen? Dann habt ihr in den kommenden Tagen eine gute Gelegenheit, euch Ubisofts Open-World-Shooter einmal näher anzuschauen.

Am 5. August 2021 beginnt nämlich ein Free Weekend mit Far Cry 5, das bis zum 9. August 2021 läuft.

In diesem Zeitraum könnt ihr das Spiel auf Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC (Epic Games Store und Ubisoft Store) sowie Google Stadia kostenlos ausprobieren.

Was die exakten Uhrzeiten anbelangt: Los geht es mit dem Free Weekend am 5. August 2021 um 15 Uhr deutscher Zeit und bis zum 9. August 2021 um 22 Uhr könnt.

Lust auf Far Cry 5?

Damit ihr auch pünktlich loslegen könnt, ist ein Preload bereits möglich und während des Free Weekend erzielte Fortschritte lassen sich in die Vollversion übernehmen.

Anlässlich dessen sind auch die Standard Edition und die Gold Edition sowie der Season Pass im Preis reduziert.

Das erstreckt sich auf alle Plattformen, auf denen das Free Weekend stattfindet. Die entsprechenden Angebote findet ihr zum Beispiel im Microsoft Store, im PlayStation Store sowie im Ubisoft Store.

Far Cry 5 ist der fünfte Hauptteil der Reihe und erschien ursprünglich am 27. März 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One, seit November 2020 ist es auch auf Google Stadia verfügbar. Anfang 2019 folgte dann Far Cry: New Dawn, ein Ableger, der an Far Cry 5 anknüpft und 17 Jahre später spielt.

In diesem Jahr geht's dann mit Teil sechs weiter, denn Far Cry 6 erscheint am 7. Oktober 2021 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Google Stadia und Amazon Luna.