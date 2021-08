Der Loot-Shooter Project Magnum erhält einen explosiven Gameplay-Trailer

Im Juli kündigte der koreanische Publisher Nexon den kommenden Loot-Shooter Project Magnum an, ein Action-RPG mit Sci-Fi-Setting für PC und Konsolen. Jetzt gab es dazu einen brandneuen Gameplay-Trailer zusammen mit einigen anderen Teasern aus dem Line-Up des Unternehmens zu sehen.

Vom Publisher ist in nächster Zeit offenbar einiges geplant, denn es gab ganze sieben neue Trailer zu bestaunen. Einer davon dreht sich um den futuristischen Third-Person-Shooter Project Magnum, zu dem ihr euch darin Gameplay ansehen könnt:

Vom Entwicklerstudio hieß es zur Ankündigung des Shooters: "Project Magnum ist ein PC-/Konsolenspiel, das RPG mit Third-Person-Shooter-Kämpfen kombiniert. Es bietet eine wunderschöne Grafik und attraktive und einzigartige Charaktere", heißt es. Diese sind in einem Sci-Fi-Szenario angesiedelt, in dem ihr euch gegen die Gefahren der Welt zur wehr setzen müsst.

Weiter heißt es: "Es bietet außerdem aufregende Kämpfe, bei denen verschiedene Fähigkeiten, Aktionen und Waffen zum Einsatz kommen, sowie den Spaß von hochwertigen PvE-Shooter-Kämpfen, bei denen riesige Bosse angegriffen werden." Ein genaues Release-Datum zum Shooter gibt es bisher allerdings nicht.

Neben Project Magnum gab es aber auch noch andere Einblicke in das Line-Up, so zum Beispiel in das ARPG Project Overkill (oder auch unter dem vorläufigen Namen Dungeon & Fighter Overkill). Dabei handelt es sich um ein Rollenspiel im Anime-Look mit jeder Menge farbenfroher Charaktere, das in der Welt der Dungeon-Fighter-Franchise.

Ein weiterer Spieletrailer von Nexon zeigte das MMORPG "Project ER", den Schwertkampf-PvP-Brawler "Project HP", die Mobile-Game-Adaption Tales Weaver M, das comichafte Racing-Game KartRider: Drift und das rundenbasierte Strategie-Rollenspiel "Project SF2" im Anime-Look.

Nexon scheinen also in der kommenden Zeit so einige Spiele für verschiedene Geschmäcker herauszubringen, auch wenn einige noch kein offizielles Release-Datum, geschweige denn einen offiziellen Titel haben. Hat eines davon schon eure Aufmerksamkeit erregt?