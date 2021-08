Fall Guys feiert ersten Geburtstag mit passender Kosmetik und altbekannten Levels

Fall Guys: Ultimate Knockout erschien am 4. August 2020 - also vor ziemlich genau einem Jahr. Was bedeutet das? Richtig, es wird Geburtstag gefeiert. Entwickler Mediatonic hat sich dafür ein paar Kleinigkeiten überlegt.

So könnt ihr euch spezielle und preisgünstige Kosmetika passend zum Jahrestag besorgen oder euch mit den ersten Levels des Battle Royale auf eine nostalgische Reise in die Vergangenheit begeben. Die aktuelle Dschungel-Saison lässt sich vom Geburtstag der Bohnen nicht beirren und ist weiterhin das Hauptereignis des Spiels.

Neben den neuen Levels, in denen ihr euch durch verzauberte Labyrinthe mit Nashörnern und Trommeln kämpfen könnt, gibt es parallel die Möglichkeit, dorthin zurückzukehren, wo alles begann und die ursprünglichen Karten von Fall Guys zu entdecken. In den Dschungel könnt ihr danach ja immer wieder zurück.

I'm not saying we tried to add it for free and it broke the game...



but...



ONLY 10 ? kudos for the magic birthday crown! (It changes colour with your costume!)



ONLY 10 ? kudos for the birthday pattern!



Come join our #HappyBeanDay party! pic.twitter.com/HHXdRiLAJq — Fall Guys - #HappyBeanDay ? (@FallGuysGame) August 4, 2021

Ihr wollt eure Bohne dem Anlass entsprechend kleiden? Kein Problem, denn Mediatonic hält zwei Geburtstagskosmetika für euch bereit. Im Shop könnt ihr euch einen engen Anzug holen, der mit allerlei Kuchen, Luftballons und anderen Party-Symbolen geschmückt ist. Dazu gibt es noch eine schicke Geburtstagskrone für die Geburtstagsbohne. Beide Items bekommt ihr jeweils für 10 Kudos.

Während die Jahrestags-Items heute bereits aus dem Shop verschwinden, könnt ihr die alten Karten immerhin noch drei weitere Tage spielen. In diesem Zeitraum erhaltet ihr außerdem doppelte Kronenbelohnungen.

Mediatonic hat die kleine Geburtstagsfeier zwischen die beiden zeitlich begrenzten Ratchet-&-Clank-Events geschoben. Dort könnt ihr euch vom 6. bis zum 15. August neue Kosmetika zu PlayStations Franchise verdienen.

Mitglieder von Prime Gaming können sich außerdem noch bis zum 31. August 2021 den "Käfer-Kumpel" schnappen - ein Outfit, das eure Bohne in ein putziges Käfer-Kostüm steckt.