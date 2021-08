Neues Update mit Toadette für Mario Golf: Super Rush kommt morgen!

Am 6. August veröffentlicht Nintendo ein kostenloses Inhaltsupdate für Mario Golf: Super Rush.

Und dieses bringt gleich mehrere Neuerungen für das Golfspiel rund um die Charaktere aus dem Pilz-Königreich mit sich.

Im Mittelpunkt steht dabei ein gänzlich neuer Charakter, denn Toadette kommt als neue Golferin hinzu.

Und das war längst nicht alles, mit New Donk City gibt es einen brandneuen Kurs für euch, ebenso die Rang-Matches als neuen Spielmodus.

Darüber hinaus ist von einer "verbesserten Bewegungssteuerung" die Rede.

"Freut euch auf mehr Updates im Laufe des Jahres!", verspricht Nintendo auf Twitter.

Eine Überraschung ist das indes nicht, denn bereits vor dem Release des Spiels hatte Nintendo angekündigt, später neue Charaktere und Kurse veröffentlichen zu wollen. Details dazu, welche neue Golfer und Golferinnen und welche Kurse veröffentlicht werden, nannte Nintendo damals aber nicht. Jetzt kennen wir schon mal die Ersten davon.

Mario Golf: Super Rush erschien am 25. Juni 2021 für Nintendo Switch und hat sich im kurzen Zeitraum bis Ende Juni bereits 1,34 Millionen Mal verkauft, wie heute veröffentlichte Zahlen von Nintendo zeigen.

Martin gefiel das neue Mario Golf recht gut, wie ihr in seinem Test zum Switch-Titel nachlesen könnt.

"Mario Golf: Super Rush macht viel zu viel Spaß in zwei seiner Modi, als dass ich mich über die Schwächen in Speed Golf lange aufregen würde", schrieb er. "Als normales Arcade-Golf ist es allein wie auch mit Freunden exzellent und aktuell mein Favorit in dieser Kategorie. [...] Der größte Kritikpunkt ist am Ende wohl der Umfang. So nett die sechs Kurse sind und so gut der Battle-Kurs entworfen wurde, das ist schon mager."

Zumindest an dem Content-Kritikpunkt tut sich morgen und in künftigen Updates ja schon mal was.