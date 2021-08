Runde 2 der Sommerangebote im PlayStation Store hat mit neuen Spielen begonnen

Bereit für noch mehr Angebote im PlayStation Store? Dort hat die zweite Halbzeit der Sommerangebote begonnen.

Viele neue Spiele und auch Exklusivtitel sind in der zweiten Runde hinzugekommen, der Sale, der Mitte Juli begonnen hat, läuft insgesamt noch bis zum 18. August 2021.

Im Angebot ist zum Beispiel Final Fantasy 7 Remake: Intergrade, dessen Standard Edition ihr für 56,79 Euro statt 79,99 Euro bekommt. Die Digital Deluxe Edition gibt's für 65,99 Euro statt 99,99 Euro.

Außerdem bekommt ihr zum Beispiel die Standard Edition von Assassin's Creed Valhalla für 39,89 Euro statt 69,99 Euro, die Ultimate Edition ist zum Preis von 83,99 Euro statt 119,99 Euro zu haben.

Unter anderem spart ihr bei Final Fantasy 7 Remake Intergrade.

The Last of Us 2 ist für 29,99 Euro (statt 39,99 Euro) erhältlich und für den gleichen Preis bekommt ihr ebenso die Digital Deluxe Edition von Days Gone.

In Mortal Kombat 11 könnt ihr euch für 19,99 Euro (statt 49,99 Euro) ein paar Prügeleien liefern, Star Wars Jedi: Fallen Order schickt euch für 24,99 Euro (statt 49,99 Euro) in den Kampf gegen das Imperium und die Nioh Collection kostet euch 59,99 Euro statt der sonst üblichen 79,99 Euro.

Weitere ausgewählte Angebote:

Sämtliche reduzierten Spiele aus den Sommerangeboten findet ihr hier in der Übersicht im PlayStation Store.