Bericht: Microsoft leakt Beta-Start von Diablo 2 Resurrected

Dieses Jahr im September erscheint mit Diablo 2 Resurrected ein Remaster des bekannten Hack-and-Slay-RPGs. Möglicherweise hat der Microsoft Store nun auch das Datum zum Start der Beta geleakt und die könnte wohl nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Während das fertige Game für den 23. September angekündigt ist, ist es möglich, dass die Beta-Phase des Spiels schon in zwei Wochen am 18. August startet. Darauf deutet zumindest ein Datum hin, das auf der Microsoft-Store-Seite aufgetaucht ist.

Mittlerweile ist dieses Datum entfernt worden, auf Reddit konnte User "crimson4649" allerdings noch einen schnellen Screenshot der geleakten Information machen, den ihr euch hier ansehen könnt - das geleakte Datum ist unten markiert:

Bei der Neuauflage Diablo 2 Resurrected handelt es sich um ein Remaster des Originals von 2000 mit verbesserter Grafik, 4K Auflösung und plattformübergreifendem Fortschritt für PC, Playstation, Xbox und Switch.

Im Spiel begebt ihr euch in die düstere, dämonenverseuchte Welt von Sanktuario und kämpft euch durch Horden von höllischen Kreaturen. Dazu wählt ihr eure Figur aus verschiedenen Klassen wie Assassinen, Druiden, Zauberinnen und mehr und schlagt euch durch Areale wie Katakomben, alte Ruinen oder Höhlen.

Nach der starken Kritik um toxisches und übergriffiges Verhalten am Arbeitsplatz und nun auch Klagen gegen Activision Blizzard können Meldungen aus dem Studio allerdings eher sauer aufstoßen und es wird sich zeigen, wie sich das Ganze auf die Verkäufe auswirkt oder ob die Spielerschaft im September zu Gunsten des Spiels auch schon wieder alles vergessen hat.