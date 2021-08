F1 2021: Codemasters patcht 3D-Audio aus der PS5-Version, dafür ist Raytracing zurück

Mit der PS5-Version von F1 2021 dürfte Codemasters nicht ganz so glücklich sein.

Ende Juli hatte der Entwickler einen Patch auf Version 1.05 veröffentlicht, mit dem das Raytracing-Feature vorübergehend aus dem Spiel genommen wurde.

Besagtes Raytracing ist mit dem jetzt veröffentlichten Patch 1.06 zurück im Spiel, dafür gibt's ein neues Problem und im Zuge dessen hat Codemasters damit 3D-Audio aus dem Titel genommen.

In den offiziellen Patch Notes ist hier nur von "Audio-Problemen" die Rede, keine allzu detaillierte Beschreibung.

Das nächste Problem auf der PS5.

Ein Blick ins Forum von Codemasters zeigt aber, dass anscheinend einige PS5-Spieler Probleme damit haben, dass sie zusätzliche Hintergrundgeräusche anderer Wagen hören, die die Motorensounds des eigenen Wagens überlagern. Was sicher nicht allzu gut klingt.

Unklar ist aktuell, wie lange es dauern wird, bis Codemasters dieses Problem gelöst. Beim Raytracing hat es grob rund drei Wochen dauert, also geht davon aus, dass wir es hier vielleicht mit einem ähnlichen Zeitrahmen zu tun haben. Wir werden sehen.

"Wir sind uns bewusst, dass es bei einer begrenzten Anzahl von Benutzern auf der PS5 zu Instabilitäten im Spiel kommt, die mit Raytracing zusammenhängen", hieß es zuletzt zum Raytracing-Problem. "Aus diesem Grund haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, diese Funktion vorübergehend zu deaktivieren, um die Stabilität zu verbessern. Wir beabsichtigen, diese Funktion so schnell wie möglich wieder zu aktivieren und werden zu gegebener Zeit ein Update zur Verfügung stellen."

F1 2021 ist seit dem 16. Juli 2021 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Mehr zum Spiel und dessen Qualitäten - und was mir nicht so gut gefiel - könnt ihr in meinem Test nachlesen.