Take-Two arbeitet an drei "unangekündigten" Remasters oder Remakes

Publisher Take-Two Interactive arbeitet an drei "unangekündigten" Remasters oder Remakes.

Das geht aus offiziellen Dokumenten zum jüngsten Geschäftsbericht des Unternehmens hervor (via ResetEra).

Am Ende seiner Seite namens "Pipeline Details (as of 18th May, 2021)" heißt es, dass Take-Two an sechs "neuen Iterationen von zuvor veröffentlichten" Titeln arbeitet.

Drei davon werden auch genannt und sind bereits bekannt: Grand Theft Auto 5 für Xbox Series X/S und PS5, Kerbal Space Program für die eben genannten Systeme sowie die Standalone-Version von Grand Theft Auto Online.

Kerbal Space Program ist einer der bekannten Titel, der auf neue Plattformen kommt.

Die anderen drei bleiben vorerst unbekannt. Da keine näheren Infos dazu genannt werden, lässt sich dadurch auch nicht ableiten, worum es sich eventuell handeln könnte.

Dadurch erscheinen die Möglichkeiten vielfältig, von einer für PS5 und Xbox Series X/S optimierten Version von Red Dead Redemption 2 bis hin zu einer weiteren Neuauflage der BioShock Collection für die aktuellen Konsolen.

Es wird jedenfalls fleißig spekuliert, zum Beispiel über eine mögliche Neuauflage von Max Payne anlässlich des 20. Geburtstags (die Rechte liegen bei Rockstar) oder über ein Remaster/Remake-Projekt im Hinblick auf GTA, da Take-Two zuletzt aus heiterem Himmel gegen zahlreiche Mod-Projekte vorging.

Sofern nichts Näheres dazu bekannt ist, lässt sich also nur spekulieren.

Nichts damit zu tun hat die "aufregende neue Marke", die Publisher Take-Two noch in diesem Monat ankündigen möchte. Als möglicher Schauplatz für diese Ankündigung gilt die Eröffnungsshow der gamescom 2021.

Berichten zufolge soll Firaxis an einer Art Marvel-XCOM arbeiten, während Mafia-3-Entwickler Hangar 13 an einem neuen Actionspiel arbeite, das als "Cthulhu trifft Saints Row" beschrieben wurde.

Welches Remaster oder Remake eines älteren Take-Two-Titels würdet ihr euch wünschen?