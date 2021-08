Xbox-Stream für die gamescom 2021 bestätigt

Microsoft reist mit einem neuen Xbox-Stream zur virtuellen gamescom.

Das Unternehmen bestätigte heute einen Livestream für die gamescom-Woche, der von Parris Lilly und Kate Yeager moderiert wird.

Anschauen könnt ihr euch den Stream am Dienstag, den 24. August 2021, ab 19 Uhr auf YouTube, Twitch, Facebook Gaming und Twitter.

"Auf Dich warten neue Updates bereits angekündigter Xbox-Game-Studios-Titel sowie Neuigkeiten unserer Partner, inklusive einige der heiß erwarten Titel, die später in diesem Jahr auf Xbox erscheinen", heißt es. "Außerdem lernst Du mehr über anstehende Veröffentlichungen im Xbox Game Pass und vieles mehr."

Schon mal vormerken.

Eröffnet wird die gamescom erneut von der Opening Night Live am 25. August 2021 ab 20 Uhr. Auch diesen Stream könnt ihr via Twitch, YouTube, Twitter und Facebook Gaming verfolgen. Am 26. August 2021 startet zudem das mehrtägige Livestream-Programm von Bethesda Deutschland auf Twitch.

Geplant ist darüber hinaus ein "gamescom Special Edition Xbox Fanfest", nähere Details liegen dazu aber noch nicht vor.

Des Weiteren ist für die gamescom-Woche ein Sale im Microsoft Store vorgesehen, nach Unternehmensangaben könnt ihr euch dabei auf Preisnachlässe von bis zu 75 Prozent für ausgewählte Titel auf Xbox und PC freuen. Welche Spiele hier mit dabei sind, ist allerdings noch nicht bekannt.

Xbox Insider können übrigens gerade einen neuen Nachtmodus für Xbox-Konsolen und -Controller testen, vor kurzem hat das Unternehmen außerdem mit "Aqua Shift" einen neue Farbe für den Xbox Wireless Controller vorgestellt.

Und wenn ihr den Xbox Game Pass habt, könnt ihr hier nachlesen, welche Spiele bis Monatsmitte neu hinzukommen.