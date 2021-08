Darksiders 3 erscheint Ende September für Nintendo Switch

Das nächste Darksiders findet seinen Weg auf die Nintendo Switch.

THQ Nordic hat bestätigt, dass Darksiders 3 am 30. September 2021 für Nintendos Konsole veröffentlicht wird.

Neben dem Hauptspiel erhaltet ihr mit dem Kauf auch die beiden DLCs Keepers of the Void und The Crucible dazu.

Erhältlich ist Darksiders 3 für Switch sowohl digital als auch im Handel, der Preis liegt bei 39,99 Euro (UVP).

Fury besucht die Nintendo Switch.

In Darksiders 3 seid ihr als Fury unterwegs und auf der Jagd nach den sieben Todsünden. Fury ist eine Magierin, die sich nicht nur auf ihre Magie, sondern auch auf ihre Peitsche verlässt, um ihre Feinde auszuschalten.

Im DLC Keepers of the Void werdet ihr von Vulgrim auf eine Mission geschickt und macht euch auf den Weg zu den Schlangenlöchern, um es dort mit einer uralten Bedrohung aufzunehmen. Neue Orte, Rätsel und Gegner erwarten euch hier, aber auch frische Belohnungen.

In The Crucible gilt es indes, sich 101 Wellen mit Kämpfen zu stellen, ebenso erhaltet ihr neue Ausrüstung, neue Zauber und seltenes Material, mit dem sich eure Ausrüstung verbessern lässt.

Ursprünglich erschien Darksiders 3 im Jahr 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Auf den Xbox-Konsolen ist das Spiel aktuell auch Teil der Games with Gold im August. Habt ihr eine Goldmitgliedschaft oder den Xbox Game Pass Ultimate, könnt ihr es euch herunterladen und spielen.

Mehr zum Spiel könnt ihr außerdem in unserem Test nachlesen: "Insgesamt ist Darksiders 3 eine würdige Fortsetzung und ein tolles Action-Adventure mit starker Betonung auf den Action-Teil."