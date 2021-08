Fantasian Part 2 erscheint noch diese Woche

Fantasian Part 2 erscheint zum Ende der laufenden Woche.

Am Freitag, den 13. August 2021, wird der zweite Teil des Rollenspiels von Final-Fantasy-Schöpfer Hironobu Sakaguchi bei Apple Arcade veröffentlicht.

Wie das Entwicklerstudio Mistwalker angibt, soll euch Fantasian Part 2 dann 40 bis 60 Stunden lang beschäftigen.

Darüber hinaus verspricht das Team für Teil zwei ein eher Quest-getriebenes Gameplay, während Teil eins, der im April erschien, sich mehr auf die Story konzentrierte.

Teil zwei spielt ihr pünktlich zum Wochenende.

In Part 2 könnt ihr zum Beispiel Gruppenmitglieder im Kampf austauschen und auch die Growth Map des Spiels wurde erweitert. Darüber hinaus erwarten euch 34 neue Musikstücke von Komponist Nobuo Uematsu

Erst in der vergangenen Woche hatte Sakaguchi angedeutet, dass die Veröffentlichung von Fantasian Part 2 unmittelbar bevorsteht.

"Der zweite Teil von Fantasian ist fast fertig", sagte er in der Famitsu. "Dieser Teil ist doppelt so groß wie der erste Teil, was unsere Erwartungen übertroffen hat. Auch die Bossmonster sind einzigartig und herausfordernd."

"Ich möchte dem gesamten Entwicklungsteam, den Dioramenbauern und dem gesamten Tonteam, einschließlich Herrn Uematsu, danken. Sie haben ihr Bestes gegeben. Ich finde, es ist ein großartiges Spiel!"

Fantasian ist das erste rundenbasierte Rollenspiel von Sakaguchi seit dem 2007 für die Xbox 360 veröffentlichten Lost Odyssey.

Die Umgebungen in Fantasian wurden alle von japanischen Künstlern erschaffen, die an "Tokusatsu "-Filmen (Filme, die stark auf Spezialeffekte setzen) gearbeitet haben, darunter Godzilla-Filme, Attack on Titan und Ultraman. Die Dioramen wurden nach ihrer Erstellung gescannt und in In-Game-Umgebungen verwandelt.

Teil eins hat Martin bereits gefallen, wie ihr hier nachlesen könnt: "Die Plattform für Fantasian mag ungewohnt sein, aber das Spiel ist das beste wirklich klassische J-RPG, das euch derzeit unterkommen kann", schrieb er.