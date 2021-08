Xbox Cloud Gaming startet zweite PC-Beta - aber diesmal über die Xbox-App

Microsoft bringt das Xbox Cloud Gaming in Form einer Beta-Version auf den PC - also nochmal, aber diesmal über die Xbox-App. Dort können Game-Pass-Ultimate-Mitglieder, die gleichzeitig am Xbox-Insider-Programm teilnehmen, das gesamte Xbox-Paket auf dem Computer testen.

Die Beta funktioniert über die Xbox-App und nur auf Windows 10. Auf der App könnt ihr über die Schaltfläche "Cloud-Spiele" einfach den Titel eurer Wahl heraussuchen und direkt anfangen zu zocken. Um das Xbox Cloud Gaming zu nutzen, benötigt ihr zusätzlich einen kompatiblen Bluetooth- oder USB-Controller.

Ist alles bereit, könnt ihr wie gewohnt an der Xbox-Konsole über 100 Game-Pass-Titel spielen, zusammen mit Freunden daddeln, eure auf der Konsole gespeicherten Spielstände auf dem PC wieder aufnehmen oder Games auf dem Laptop ausprobieren, bevor ihr sie auf die Konsole ladet.

Zusätzlich bietet Xbox Cloud Gaming auf dem PC noch weitere Features. So könnt ihr euren Controller- und Netzwerk-Status dank einer Easy-Access-Funktion checken, habt neue Social-Features, um mit euren Freunden in Verbindung zu bleiben, und eine neue Option, mit der ihr Leute zu euren Games einladen könnt - egal ob diese an der Konsole oder selbst per Game Pass am Computer spielen.

Microsoft erhofft sich durch diese Insider-Beta, "zusätzliches Feedback von der Xbox-Community zu sammeln, um uns zu helfen, die Erfahrung vor einer breiteren Einführung zu verfeinern, über die wir in Zukunft mehr berichten werden". Auf der offiziellen Webseite lest ihr mehr.

Xbox Cloud Gaming ist bereits in der Beta-Phase auf PCs mit Windows 10 und iOS-Geräten über Webbrowser verfügbar. Mit der Xbox-App dürfen Spieler eine bessere Erfahrung erwarten.

Wer die PC-Beta über die Xbox-App testen will, muss sich für das Xbox-Insider-Programm anmelden und über eine Mitgliedschaft des Xbox Game Pass verfügen.

Dort erwarten euch Spiele wie der Flight Simulator, Dirt 5, Doom und Fallout in allen Ausführungen, ganz viel Halo und Yakuza, Hellblade, die süßen Ori-Spiele, The Medium und geistreiche Spiele wie der Goat Simulator.