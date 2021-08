Diablo 2 Resurrected: Offizielle Startzeiten der Beta bestätigt

Diablo 2 Resurrected rückt mit großen Schritten näher und das gilt gleichzeitig auch für die Beta.

Zuerst einmal beginnt in dieser Woche aber noch der sogenannte Frühzugangstest, mit dem es am Freitag, den 13. August 2021, um 19 Uhr auf PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, PS4 und Xbox One los geht.

Teilnehmen könnt ihr daran, wenn ihr Diablo 2 Resurrected oder die Diablo Prime Evil Collection vorbestellt habt. Dieser Test läuft bis zum 17. August 2021 um 19 Uhr.

Ein Preload der für den Frühzugangstest erforderlichen Dateien ist bereits ab dem heutigen 11. August 2021 möglich.

Stürzt euch bald in die Beta.

Weiter geht's dann in der kommenden Woche mit der offenen Beta, diese beginnt offiziell am 20. August 2021 um 19 Uhr. Wie der Name schon sagt, ist diese offene Beta für alle zugänglich.

Der Preload dafür ist ab dem 18. August via Battle.net auf PC möglich, auf Xbox und PlayStation bereits ab dem. 17. August. Die offene Beta endet am 23. August 2021 um 19 Uhr.

Nachdem im Alphatest bereits Zauberin, Barbar und Amazone spielbar waren, kommen für den Frühzugangstest und die offene Beta noch der Druide und der Paladin hinzu.

Mehrspielermodus und plattformübergreifender Fortschritt werden in der Beta ebenfalls verfügbar sein, spielen könnt ihr den ersten und zweiten Akt.

"Bis zu acht Spieler können in einem Spiel gemeinsam spielen", heißt es. "Neben einander ergänzenden Fähigkeiten, mit denen Spieler sich gegenseitig im Kampf unterstützen können, skalieren auch Erfahrung, Trefferpunkte von Monstern und die Anzahl an fallengelassenen Gegenständen mit der Anzahl an Spielern. Spieler können sich außerdem in PvP-Kämpfen duellieren und sogar das Ohr ihres Rivalen erbeuten."

Und noch ein paar spezifische Sachen für die Konsolen... Ihr braucht Xbox Live Gold für die Teilnahme am Frühzugang zur Beta und zur Nutzung der Mehrspielerfeatures. Bei der offenen Beta wird Gold nicht zum Spielen benötigt.

Auf der PlayStation ist PS Plus für den Frühzugang nicht erforderlich, für die offene Beta und die Nutzung der Mehrspielerfunktionen (zum Release) hingegen schon.

Diablo 2 Resurrected erscheint am 23. September 2021 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PS4 und Nintendo Switch.

In jüngster Vergangenheit hatte Blizzard indes ganz andere Sorgen. Unter anderem trat der Chef des Studios, J. Allen Brack, von seinem Posten zurück, nachdem der Staat Kalifornien eine Klage wegen Geschlechterdiskriminierung und sexueller Belästigung gegen Activision Blizzard eingereicht hatte und es heftige Kritik am Unternehmen gab.