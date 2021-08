Stardew Valley, Evil Genius 2 und mehr für den Xbox Game Pass bestätigt

Im Zuge eines neuen Indie Showcase von Microsoft mit kommenden Indie-Titeln für die Xbox hat das Unternehmen unter anderem auch mehrere neue Spiele für den Xbox Game Pass angekündigt.

Dazu zählt zum Beispiel die beliebte Farmsimulation Stardew Valley von Eric Barone. Zu einem noch nicht näher bestimmten Zeitpunkt im Herbst soll das Spiel auf PC und Xbox im Game Pass verfügbar sein.

Ein weiteres Spiel für den Game Pass ist Pupperazzi, auch hier steht noch kein konkreter Termin fest. In dem First-Person-Titel besteht eure Aufgabe darin, Fotos von niedlichen Hunden zu machen. Klingt ein bisschen wie Pokémon Snap, nur eben mit Hunden.

Bereit für das Farmerleben im Game Pass?

Rebellions Superschurken-Simulator Evil Genius 2 kommt indes zum Jahresende auf die Konsolen. Im vierten Quartal könnt ihr damit dann auch im Xbox Game Pass rechnen.

Aber es gibt auch Spiele für den Game Pass, bei denen es immerhin schon mal ein konkretes Datum gibt. Eines davon ist Library of Ruina, ein "Library Battle Simulator", in dem ihr Besucher einer Bibliothek mit Würfeln und Karten bekämpft, um Bücher zu sammeln, die die Geschichte ihres Lebens erzählen. Das Spiel ist ab sofort im Xbox Game Pass verfügbar!

Am 17. September 2021 kommt dann noch Aragami 2, die Fortsetzung des Third-Person-Stealth-Abenteuers, in das Spiele-Abo von Microsoft.

Ein wenig Verwirrung herrscht indes noch rund um das cRPG Pathfinder: Wrath of the Righteous. Eigentlich hieß es, das Spiel komme am 1. März 2022 in den Xbox Game Pass. Später hieß es dazu auf Twitter: "Kurzer Hinweis zu Pathfinder: Wrath of the Righteous: es kommt zum jetzigen Zeitpunkt nicht in den Xbox Game Pass. Entschuldigung für die Verwirrung! Wir freuen uns auch sehr darauf!"