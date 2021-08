Total War: Rome wird zum Brettspiel

In Zukunft spielt ihr Total War: Rome nicht mehr nur digital.

PSC Games hat in Zusammenarbeit mit Sega und Creative Assembly ein Brettspiel zum Strategietitel angekündigt.

Total War: Rome - The Board Game soll, wenn alles nach Plan läuft und eine kommende Crowdfunding-Kampagne erfolgreich ist, im Jahr 2022 veröffentlicht werden.

Das von Creative Assembly entwickelte Strategiespiel erschien ursprünglich im Jahr 2004 für den PC, in diesem Jahr wurde ein von Feral Interactive entwickeltes Remaster des Klassikers veröffentlicht.

Das Brettspiel soll dabei natürlich die Essenz des Videospiels einfangen und auf euren Tisch zu Hause übertragen.

We are extremely happy to announce that we are teaming up with @SEGA and @CAGames to create a board game based on the world-renowned video game, @totalwar: ROME. Sign up to the Total War: Rome: The Board Game e-mail list to find out more - https://t.co/nEzgfmNzTF pic.twitter.com/vhFoyc2H2y — PSC Games (@PSCGamesUK) August 10, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

"Das Spiel ist vollgepackt mit Entscheidungen für den Spieler, aber gleichzeitig ist es verständlich und einfach in all seinen Mechaniken", sagt Head Designer Simon Hall. "Ich hoffe, dass es durch dieses Gleichgewicht von den Total-War-Fans geliebt wird, aber auch für Brettspieler und PC-Spieler gleichermaßen attraktiv sein wird."

Die Entwicklung des Brettspiels befinde sich derzeit in einer fortgeschrittenen Phase, heißt es. Unterstützt werden bis zu vier Spieler und Spielerinnen, die alle die Rolle von Anführern aus Rom, Karthago, Griechenland und Gallo-Germanien in den Jahren 250 BC bis 50 BC übernehmen.

Eine Runde soll in etwa 180 Minuten an Spielzeit in Anspruch nehmen und nach Angaben von PSC sind bereits Erweiterungen geplant.

Was das Spiel kosten soll, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Spätestens zum Jahresende dürften wir wohl mehr darüber Erfahrung, denn für das vierte Quartal 2021 ist eine Crowdfunding-Kampagne für das Brettspiel geplant.

Wie sieht's aus? Ist ein Brettspiel zu Total War: Rome etwas, das euch interessiert und zum Crowdfunding-Support anregen könnte?