Für The Legend of Zelda: Skyward Sword HD ist das erste Update verfügbar

Nintendo hat ein klitzekleines, erstes Update für The Legend of Zelda: Skyward Sword HD veröffentlicht. Der Patch mit der Nummer 1.0.1 ist ab sofort für alle verfügbar, die den Titel besitzen.

In den offiziellen Patch Notes findet ihr lediglich diesen Satz: "Es wurden mehrere Probleme behoben, um das Spielerlebnis zu verbessern." Danke für die Info, Nintendo!

Da kein Fehler explizit erwähnt wird, beginnt nun die Ratestunde. Ein Problem, das bereits einigen Spielern in einem der Dungeons aufgefallen ist und somit zum Gegenstand eines Patches werden könnte, hat mit einem Soft-Lock zu tun. Der Fehler tritt Berichten zufolge im Ranelle-Steinwerk auf.

Hier müssen Spieler an einer Stelle eine Kiste in verschiedene Richtungen schieben, um diese als Plattform zu verwenden. Nur so können die Spieler in die anderen Bereiche des Dungeons gelangen. Leider führt ein besonderer Glitch jedoch dazu, dass die Kiste stecken bleibt, sich nicht mehr in die erforderliche Position schieben lässt und die betroffenen Zelda-Fans werden daran gehindert, weiter in den Dungeon voranzuschreiten.

Hier könnt ihr sehen, wie verzweifelt der Link von Reddit-Nutzer Sawyerqs versucht, die Kiste zu bewegen, die ohne ersichtlichen Grund felsenfest auf der Stelle stehen bleibt:

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Warum es dieses Problem gibt, weiß bisher niemand. Interessant ist es besonders deshalb, weil es nur bei einigen Spielern auftritt, zumal der Titel von allen Fans auf dem gleichen Gerät gespielt wird. Auch wenn dieses Update noch nicht die erhoffte Erlösung bringt, so kann es durchaus sein, dass Nintendo bereits an diesem Problem arbeitet und ein weiteres Update auf den Weg bringt.

Schon in der Wii-Version von Skyward Sword hatte Nintendo mit einem Bug der Extraklasse zu tun, der sich in eine bestimmte Quest eingeschlichen hatte und, dort angelangt, einfach mal das Spiel zerstörte, wenn ihr eine bestimmte Reihe von Aktionen ausgeführt hattet.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD erschien am 16. Juli 2021 für die Nintendo Switch - der Release ist also noch nicht mal einen ganzen Monat her. Seid ihr Opfer des Glitches geworden?