Was der Nintendo Switch jetzt in Japan gelungen ist, gab es seit 1988 nicht mehr

Nintendos Switch hat aktuell in Japan etwas erreicht, was es dort schon seit sehr langer Zeit nicht mehr gab.

Das betrifft die japanischen Software-Charts. Und es geht nicht etwa darum, dass die ersten zehn Plätze allein von Switch-Spielen belegt werden. Das kommt dort häufiger vor.

Mittlerweile kennen wir auch die aktuelle Top 30 aus Japan und das Besondere daran ist, dass auch hier sämtliche Plätze von Nintendo-Switch-Software belegt sind!

Das ist "beispiellos", schreibt der Twitter-Account Game Data Library. Okay, nicht ganz, aber es kommt extrem selten vor. Das letzte Mal war dies im vergangenen Jahrtausend der Fall.

All Top 30 best selling retail games in Japan last week were Nintendo Switch titles, first time a Top 30 is from a single console since at least November 1988, when the Top 30 was Famicom only. https://t.co/NgQx0p1EoO — Game Data Library (@GameDataLibrary) August 13, 2021

Wir müssen bis in den November 1988 zurückreisen, damals gab es zuletzt eine solche Situation. Und auch damals war es Nintendo. Damals belegten 30 Spiele für das Nintendo Entertainment System die Top 30 (via Nintendo Life und Gematsu).

Eine Momentaufnahme, ja, aber auch eine beeindruckende Marktdominanz in diesem Moment. Aktuell lässt sich Nintendo hier nichts nehmen, während Sony weiterhin damit kämpft, ausreichend PS5-Konsolen auf den Markt zu werfen. Und die Xbox spielt in Japan ja traditionell keine große Rolle.

Und so sieht die aktuelle Top 30 in Japan aus:

Minecraft The Legend of Zelda: Skyward Sword HD Crayon Shin-chan: Ora to Hakase no Natsuyasumi - Owaranai Nanokakan no Tabi Mario Kart 8 Deluxe Ring Fit Adventure Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin Super Smash Bros. Ultimate eBaseball Pro Baseball Spirits 2021: Grand Slam Game Builder Garage Super Mario 3D World + Bowser's Fury Super Mario Party Miitopia Animal Crossing: New Horizons Mario Golf: Super Rush Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics Pokémon Sword and Shield Monster Hunter Rise Mario & Sonic at the Tokyo 2020 Olympic Games Splatoon 2 The Legend of Zelda: Breath of the Wild The Great Ace Attorney Chronicles NEO: The World Ends With You The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II New Pokémon Snap Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun! Ace Angler: Nintendo Switch Version Human: Fall Flat Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition Super Mario Maker 2