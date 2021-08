Return to Empire ist ein China-exklusives Age of Empires von Tencent

Age of Empires bekommt unter dem Namen Return to Empire eine Mobile-Version.

Was erst einmal nach einem Klon mit anderem Namen klingt, ist aber ein offizieller Titel.

Hinter dem Projekt stehen die Timi Studios (Call of Duty Mobile, Pokémon Unite) des chinesischen Medien-Giganten Tencent, die für das Spiel mit den Xbox Game Studios und World's Edge zusammenarbeiten.

So wie es aussieht, wird das Spiel aber erst einmal nur in China verfügbar sein. Es ist unklar, ob wir jemals eine Umsetzung davon für den westlichen Markt sehen werden.

Und Return to Empire sieht dabei gar nicht mal so schlecht aus, wie ihr zum Beispiel auch auf der offiziellen Webseite sehen könnt.

Chinesische Spieler und Spielerinnen können sich dort bereits vorab für das Spiel registrieren und so ein paar Belohnungen abstauben.

Überraschend erscheint es jedenfalls nicht, dass Microsoft weiter in den Mobile-Markt verstoßen möchte, zumal das Unternehmen seine Spiele über die Cloud bereits auf Mobilgeräten verfügbar macht.

Dedizierte Mobile-Titel sind da nur der nächste Schritt und Spiele wie Pokémon Go, PUBG Mobile, Genshin Impact, Call of Duty Mobile und viele andere zeigen, dass sich dort eine Menge Geld verdienen lässt.

Tencent's TiMi Studios Group has confirmed it is working with Xbox Game Studios and subsidiary World's Edge to adapt the Age of Empires IP for smartphones.



The game is being developed by TiMi Studios under the title 'Return to Empire' and is set to launch in China. pic.twitter.com/xGNjQZjeKE — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) August 12, 2021

Ob wir dann auch hier im Westen was davon zu sehen bekommen, bleibt wie gesagt erst einmal abzuwarten.

Aber es ist ja nicht so, dass wir gänzlich ohne ein neues Age of Empires dastehen. Am 28. Oktober 2021 erscheint das von Relic entwickelte Age of Empires 4 für den PC und kommt natürlich auch zum Start in den Xbox Game Pass für PC.