Evercade VS enthüllt - So sieht die Verpackung der kommenden Retro-Konsole aus

Die rot-weiße Retro-Konsole Evercade VS soll am 3. November dieses Jahres erscheinen. Über das Innere der Konsolenpakete ist schon einiges bekannt - über das Äußere allerdings noch nicht. Deshalb stellt Entwickler Blaze Entertainment jetzt die Verpackung der kleinen Retro-Maschine vor.

Hier seht ihr einmal den Karton der Konsole und einmal die Verpackung des Controllers:

Konsole und Controller - Familienfoto.

In den kommenden Monaten sollen noch weitere Bilder und Videos von der Evercade VS folgen. Wie Blaze Entertainment berichtet, ist die Konsole erst vor wenigen Tagen für die Produktion freigegeben worden.

Mit der Evercade VS könnt ihr das Retro-Feeling Zuhause in HD und mit bis zu vier Spielern genießen. Eine Spielbibliothek mit bis zu 40 gleichzeitig nutzbaren Games und über 260 lizenzierte Titel habt ihr eine ordentliche Sammlung am Start, die laut dem Entwickler sogar noch weiterwachsen soll.

Die verschiedenen Konsolenpakete sind schon jetzt vorbestellbar und der Controller erscheint bereits am 27. August. Aber schauen wir doch mal zwischen welchen Paketen ihr wählen könnt.

Mit dem Evercade-VS-Starterpaket erhaltet ihr die Konsole, das neue Technos Arcade 1 Cartridge und einen Controller. Die Catridge enthält Battle Lane Vol. 5, Block Out, Double Dragon II: The Revenge, Double Dragon III: The Rosetta Stone, The Combatribes, Mania Challenge, Minky Monkey und Mysterious Stones Dr. John's Adeventure.

"Dies ist eine der besten Möglichkeiten, um in Evercade einzusteigen, wenn du den Handheld noch nicht kennst, oder wenn du nach einem tollen Retro-Geschenk suchst. Mit Coin Up kannst du Arcade-Größen wie Double Dragon 2 und 3 und Combatribes spielen", sagt Blaze. Insgesamt acht Spiele sind bereits in diesem Paket enthalten. Das Starter-Paket kostet 99,99 Euro.

Evercades Premium-Paket enthält neben der Home Konsole gleich zwei Controller, die Technos Arcade Cartridge 1 und die Data East Arcade Cartridge 1, die ihr zeitgleich nutzen könnt. Was in der ersten Kassette enthalten ist, wissen wir ja schon aus dem Starter Pack.

Hier seht ihr das Premium-Paket.

Nummer 2 (bzw. Data East Arcade Catridge) enthält Burger Time, Bad Dudes VS. Dragonninja, Gate of Doom, Wizard Fire, Breakthru, Tumblepop, Darwin 4078, Sly Spy und Chain Reaction und Lock 'N' Chase. Das Ganze kostet euch 129,99 Euro.

Wenn ihr mit mehr als zwei Spielern zocken wollt, könnt ihr euch weitere Evercade-Controller für 24,99 Euro kaufen oder einfach einen anderen kabelgebundenen oder drahtlosen USB-Controller nutzen. Retro-Feeling bringen aktuelle Controller vielleicht nicht mit, dafür seid ihr nicht gezwungen für gelegentliche Arcade-Abende zusätzliche Gamepads anzuschaffen.