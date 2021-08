Kalypso wird heute 15 Jahr alt und feiert mit zahlreichen Rabatten

Kalypso Media wurde heute vor genau 15 Jahren gegründet. Diesen Meilenstein möchte der Publisher mit euch feiern und gewährt in seinem Store bis zu 80 Prozent Rabatt auf ausgewählte Titel. Noch im Jahr 2006 mussten sich die Gründungsmitglieder bei der Bank anhören "Das mit den Computerspielen hat doch keine wirtschaftliche Zukunft!"

Doch Kalypso Media hat ihren Gründungskredit bekommen und ist bereits seit 15 Jahren in der Branche tätig. Mit 150 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen an zehn Standorten ist der Publisher in Deutschland, Großbritannien, USA, Japan und Frankreich vertreten. Auch der mittlere zweistellige Millionenumsatz des Unternehmens sollte dem Bankangestellten von damals zu denken geben.

Kalypso Media kennen wir zum Beispiel für Series wie Tropico und Dungeons sowie von Veröffentlichungen wie Railway Empire und Patrician IV. Besonders im Bereich der Strategie- und Simulationsspiele kann der Publisher trumpfen.

Sogar ein DLC für deutsche Züge gibt es bei Railway Empire.

Dr. Anika Thun, Prokuristin und International Marketing Director erklärt, dass es auch Abseits der Zahlen große Erfolge zu verzeichnen gibt.

"Bei Kalypso arbeiten Kolleg:innen verschiedener Geschlechter und Orientierungen oder Ethnien vertrauensvoll zusammen. Female Empowerment mit vielen Frauen in gehobenen Positionen, Gleichberechtigung sowie Inklusion sind bereits seit 15 Jahren eine Selbstverständlichkeit bei Kalypso und werden von uns auch weiterhin gelebt und umgesetzt."

Um zu feiern, was Kalypso Media bisher erreicht hat, schmeißt der Publisher in seinem Store mit Rabatten förmlich um sich. So erhaltet ihr beispielsweise die Railway Empire Complete Edition für 19,49 Euro, die Patrician IV Gold Edition für 7,49 oder die Tropico 5 Complete Edition für 18,99 Euro. Auch M.U.D TV für 2,79 und die Complete Edition von Dungeons 3 für 19,49 Euro sind im Sale.

Neben Vollversionen gibt es noch haufenweise DLC im Angebot. So etwa Tropico 6 Caribbean Skies für 11,19 Euro oder Railway Empire Down Under für 3,49 Euro. Bis zum 25. August könnt ihr von den Rabatten profitieren.

Wir gratulieren dem Entwickler und Publisher ganz herzlich! Was ist euer liebstes Spiel von Kalypso? Verratet es uns gerne in den Kommentaren.