Anime im Angebot: Games wie Persona 5 oder Guilty Gear Strive günstiger im Play Store

Aktuell sind wieder zahlreiche Spiele im Angebot, darunter zum Beispiel einige spannende Anime-Games, die ihr aktuell für günstigeres Geld schnappen könnt. Hier haben wir einige spannende Titel mit großen Augen und großen Gefühlen zu kleineren Preisen für euch aufgelistet - vielleicht ist ja etwas für euch dabei!

Tokyo Dark - Remembrance

Eines der großen Anime-Genres ist und bleibt die Visual Novel. Um so etwas ähnliches handelt es sich auch bei Tokyo Dark - Remembrance, einem Krimi-Abenteuer, das in den letzten Jahren als Neuauflage auf die Switch und die Playstation 4 kam. In dem düsteren Thriller mischen sich Befragungen in Dialogen mit Tatort-Ermittlungen im Point-and-Click-Stil ab, um den verschwundenen Partner von Hauptfigur Ito zu finden - und diese wird dabei mit zahlreichen Entscheidungen auf eine harte psychische Probe gestellt.

Utawarerumono: Prelude to the Fallen

In dieser Fantasy-Geschichte erwacht eure Hauptfigur Hakuowlo in einer fremden Welt voller magischer Wesen und Geheimnissen - und mit ganz viel Flauschigkeit, denn viele der seltsamen Menschen dort haben Tierschwänze oder Öhrchen. Die Bilder Spiels erinnern stark an gute alte Animeserien aus den 90ern und sorgen für angenehme Nostalgie, während ihr euch nach einer Amnesie versucht, in der mittelalterlichen Welt zurechtzufinden. Diese Geschichte erlebt ihr in einer Mischung aus Visual Novel und Strategie-RPG.

Noch mehr aus Japan-Flair im Angebot gibt es außerdem zum Beispiel in Nioh Remastered für 40,19 Euro oder in Onimusha: Warlords für 7,99 Euro.