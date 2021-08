Erst Leak, jetzt offiziell: Call of Duty Vanguard wird am 19. August enthüllt

Gestern war es noch ein Gerücht, heute schon offiziell: Die Enthüllung von Call of Duty Vanguard findet am 19. August statt, also diesen Donnerstag.

Zunächst hatte gestern der PlayStation Store den Termin versehentlich durchsickern lassen. Die Bestätigung kam über den Twitter-Account der Game Awards: Mit dem geteilten Artwork wurden sowohl der Titel als auch das Szenario im Zweiten Weltkrieg final bestätigt.

Thursday, this year's CALL OF DUTY, VANGUARD, will be revealed. pic.twitter.com/GAbZECAAN3 — The Game Awards (@thegameawards) August 16, 2021

Die Palmen deuten unterdessen an, dass ein pazifischer Schauplatz im Vordergrund stehen dürfte. Dann wiederum bekamen einige Influencer vor ein paar Tagen auch Videoschnipsel zugesandt, die sehr nach Schlachten unter deutscher Beteiligung in Europa hindeuteten.

Gut möglich, dass wir also wieder klassisch durch die Kriegsschauplätze tingeln und vielleicht auch unterschiedliche Fraktionen dabei spielen.

Beachtet, dass es durchaus auch der frühe Freitag werden kann, mit der Ankündigung, denn wenn die Game Awards von "Donnerstag" reden, liegt auch noch eine Zeitverschiebung von sechs bis acht Stunden vor.

Seit Kurzem wird auch in Warzone schon auf den Zweiten Weltkrieg hingewiesen, offenbar geht die Verzahnung des Free-to-play-Spiels mit den Titeln der Hauptserie also nahtlos weiter. In einer kurzen Sequenz nach dem Sieg in einer Partie wird der letzte evakuierende Spieler von einer russischen Scharfschützin mit WW2-Uniform angeschossen.

Vermutlich wird es passend zu Vanguard also Skins und Waffen geben, die man sich in Warzone holen kann.

Die Frage ist, wie gut das Ganze ankommt? Sledgehammer Games hat nach seinem letzten Call of Duty ein bisschen was gutzumachen - und das spielte in der gleichen Zeitperiode. CoD: WW2 war nicht übel, aber viel hängen blieb davon nicht wirklich.

Außerdem steht Mutterkonzern Activision Blizzard gerade massiv wegen seiner Unternehmenskultur in der Kritik, nachdem viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Übergriffen und schwerwiegendem Fehlverhalten hochrangiger Angestellter berichteten und der Staat Kalifornien Klage gegen den Spielehersteller eingereicht hatte. Personelle Konsequenzen wurden bereits gezogen, so arbeiten zum Beispiel der Game Director und Lead Designer von Diablo 4 nicht mehr beim Entwickler.