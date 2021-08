Xbox Game Pass: Twelve Minutes kommt schon übermorgen, weitere Spiele folgen

Microsoft bestätigt eine Handvoll neuer Spiele, die bereits übermorgen, ab dem 19. August in den Xbox Game Pass wandern.

Recompile kommt bereits in zwei Tagen in das Xbox-Abo für PC, Cloud und Konsole. Im Metroidvania-Stil steuert ihr hier ein halbwegs intelligentes Programm, mit dem ihr digitale Ruinen entdecken, Gegner mit Waffen niederstrecken und verschlossene Türen hacken könnt. Die Rätsel sind dabei richtig knifflig, dafür sieht das Hacking in dieser Welt ungewohnt schön aus.

Recompile zeigt die digitale Welt von ihrer schönsten Seite.

Auch Train Sim World 2 erscheint direkt am 19. August. Wie der Titel schon vermuten lässt, dreht sich hier alles um das authentische Fahren von Zügen. Wer eine große Herausforderung sucht, findet sie vielleicht im anspruchsvollen Pendlerverkehr, knapp getakteten Fahrzeiten oder langen Reisestrecken, bei denen viel Ausdauer gefragt ist.

In Train Sim World 2 habt ihr viele Zugmodelle zur Auswahl.

Twelve Minutes bringt seinen interaktiven Thriller ebenfalls am 19. August in den Xbox Game Pass. Das Zeitschleifenspiel erzählt die Geschichte eines Mannes, der mit seiner Frau innerhalb von zwölf Minuten schreckliche Dinge erlebt und diese immer wieder erleben muss - zumindest nur so lange, bis ihr es schafft die beiden aus ihrer Situation zu befreien.

Obwohl die Realität verzerrt wird, lernt ihr mit jeder Schleife etwas Neues und könnt so Schritt für Schritt das Unglück verhindern. James McAvoy, Daisy Ridley und Willem Dafoe sprechen dabei die Hauptrollen.

Am 25. August geht es dann mit Psychonauts 2 weiter. Double Fines humorvolles Adventure um die Superspione mit Fähigkeiten von ulkig bis verrückt kommt direkt zum Release in das Abo von Microsoft. Mithilfe mächtiger Gedankenkräfte könnt ihr Rätsel lösen, Gegenstände und Feinde explodieren oder schweben lassen und die Zeit manipulieren.

Die Fähigkeiten in Psychonauts 2 haben optisch was von Drogentrips, oder?

Einen Tag später kommt das für PC, VR-Geräte, Mac und Xbox überarbeite Myst in den Game Pass. Hier könnt ihr wieder atemberaubende Orte erkunden und Teil einer großen Geschichte werden. Myst kommt mit verbesserter Grafik, neuem Sound und optionalen Zufallsrätseln.

Und, ist da was für euch dabei?