Diese PS5 im Look von Last of Us 2 ist ein echter Hingucker

Auch wenn die PlayStation 5 schon ganz anständig ausschaut, so zeigt ein Fan hier, dass es noch viel schicker geht. Mit seinem von The Last of Us Part 2 inspirierten PS5-Makeover lässt er die Konsole in neuem Glanz erstrahlen.

Auf dem offiziellen Subreddit von The Last of Us ist das Prachtexemplar einer Next-Gen-Konsole gestern, am 18. August, aufgetaucht. Das neue Design der PlayStation 5 zeigt Ellie und Joel und das Logo von The Last of Us 2 auf der oberen weißen Platte der Konsole. Ein paar zarte Pflänzchen verzieren die beiden farblosen Charaktere.

Wer genauer hinsieht, bemerkt sogar, dass Ellie ein T-Shirt trägt, dass auf den ersten Teil des Titels anspielt. Joel hat sich auf diese Weise also gleich zweimal in das gelungene Redesign geschlichen.

Aber genug geredet, hier könnt ihr einen Blick auf das Fandesign werfen:

Das Konsolendesign wurde von Pint4mePlz gepostet. Der Redditor schreibt "Das war viel schwieriger, als ich dachte, aber es hat sich zu 100 % gelohnt!" Das finden auch die anderen Reddit-Nutzer.

"Mannomann, ist das beeindruckend! Kann ich dich damit beauftragen, mir eins mit Metal Gear zu machen?", scherzt ein User. Oder hat er wirklich gescherzt?

Für einen Post im TLOU-Subreddit ging dieser Beitrag ganz schön durch die Decke. Nach zwei Tagen hat er bereits weit über 3.000 Upvotes und über 80 Kommentare. Dabei ist das Design nicht neu, wie sich herausgestellt hat.

Das Artwork wurde ursprünglich im Dezember 2016 erstellt - also kurz nach der Enthüllung von The Last of Us Part 2 - und auf DeviantArt veröffentlicht. Auf OnBuy könnt ihr es sogar als Aufkleber für eure PS5-Konsolen kaufen. Einen passenden Sticker für den DualSense-Controller gibt es dort übrigens auch.

Sobald endlich mehr Spieler an eine PlayStation 5 herangekommen sind, ist es doch wichtig, dass eure die Next-Gen-Konsole auch weiterhin andere Gamer neidisch macht. Mit welchem Design würdet ihr eure Konsole etwas aufpimpen?