Call of Duty: Vanguard - So groß wird der Shooter auf eurer Platte

Vanguard heißt der neuste Teil von Call of Duty, der im Herbst auf die Computer und Konsolen kommen wird. Davon ist nun dank dem Microsoft Store die offensichtliche Dateigröße bekannt.

Call of Duty Vanguard bringt die CoD-Franchise zurück zu den Wurzeln mit vier Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg, die am Ende zusammenlaufen. Das dramatische Kampagnen-Setting und einige der Charaktere wurden diese Woche im Reveal-Trailer zum Spiel gezeigt. Nun ist voraussichtlich auch bekannt, welche Dateigröße der FPS umfassen wird.

Im ersten Moment könnte die Zahl auf der Microsoft-Webseite ein Schock sein, diese gibt die File-Size von Vanguard mit knackigen 270 GB an. Dabei dürfte es sich allerdings um das Gesamtgewicht des Cross-Gen-Bundles handeln, unter dem diese Summe zu lesen ist. Ein anderer Eintrag gibt die Dateigröße der Standardversion von Vanguard nämlich mit 75 GB an und das kommt einem schon erträglicher vor. Alle CoDs zusammen sind allerdings noch immer ein Killer für euren Speicher.

Dass es sich bei Call of Duty: Vanguard um ein bedeutendes Projekt handelt, sieht man auch am Management von Activision, denn das Studio erklärte nun, dass der Großteil aller Abteilungen gerade an der CoD-Franchise arbeiten würde. Der Shooter ist also eindeutig das wichtigste Standbein des Studios.

Call of Duty: Vanguard erscheint am 5. November 2021 für PC, Xbox Series X/S, PS5 und die Last-Gen-Konsolen. Schon jetzt passt sich der Free-To-Play Shooter Warzone Schritt für Schritt dem Weltkriegsszenario von Vanguard an. Am Donnerstag wurde das in einem Live-Event eingeleitet. Seit letztem Winter ist das Battle Royale nämlich inhaltlich mit dem Haupttitel von CoD verbunden, in diesem Fall mit Black Ops: Cold War.