Sammler aufgepasst: Quake Enhanced bekommt limitierte physische Editionen

Überraschung: Die Quake Enhanced Edition wurde kürzlich offiziell von Microsoft und Bethesda angekündigt. Aktuell ist der Remaster für PC, PlayStation, Nintendo Switch und Xbox nur in digitaler Version erhältlich. Das soll sich bald ändern.

Wer sich sein Regal gerne mit physischen Editionen vollstellt, wird sich bei dieser Meldung freuen - oder vielleicht auch nicht? Quake Enhanced bekommt zwar eine feste, greifbare Edition, jedoch wird diese limitiert sein und ist nur für PlayStation 4 und Switch erhältlich.

Ab dem 27. August könnt ihr auf den beiden Plattformen zwischen der Standard-, Deluxe- und Ultimate-Edition wählen. Die gewöhnliche Standard-Edition enthält das Spiel in einer hübschen Hülle für 29,99 US-Dollar (ca. 25 Euro), in der Deluxe-Version erhaltet ihr das Game in einer schicken Retro-Box mit doppelseitigem Poster, Schlüsselanhänger mit Quake-Logo aus Metall, Steelbook und einer metallischen Münze für 79,99 Dollar (ca. 70 Euro).

We're loading up physical Quake pre-orders on Aug 27th! Choose from the Standard, Deluxe, and Ultimate Editions on PlayStation 4 and Nintendo Switch via https://t.co/uFFLbeCnQB! pic.twitter.com/jVnAUjmlVQ — Limited Run Games (@LimitedRunGames) August 19, 2021

Wenn ihr euch die absolute Quake-Dröhnung geben wollt, könnt ihr euch mit dem Merch der Ultimate-Edition eindecken. Hier erhaltet ihr die Inhalte der Deluxe Edition plus eine motorisierte, rotierende Quake Quad Damage Replika-Statue, eine Emaille-Anstecknadel, eine drei Zoll große Shambler-Figur aus Metall, einen Ring of Shadows, ein Quake-Logo-T-Shirt und ein nummeriertes Echtheitszertifikat. Das Paket gibt es in einer nachgebauten Nail-Gun-Box für 179,99 Dollar (ca. 150 Euro).

Digital bekommt ihr das neue alte Quake mit Anti-Aliasing, Support von bis zu 4K-Auflösungen und Widescreen-Monitoren, farbiger, dynamischer Beleuchtung, Motion Blur und Tiefenschärfe für nur 9,99 Euro - und das ganz ohne zusätzlicher Plastikproduktion. Wer das 1996 erschienene Quake von Id Software noch besitzt, kann den Remaster-Titel sogar kostenlos für den PC bekommen.

Ob euer Herz nun für das Sammeln physischer Boxen schlägt oder ihr das Spiel lieber ohne Schnick-Schnack digital auf dem Xbox Game Pass oder einer anderen Plattform laden wollt, die Freude über die Enhanced Edition ist das, was am Ende zählt.

Da Quake dieses Jahr seinen 25. Geburtstag feiert, haben wir fünf Dinge über Quake ausgegraben, die ihr nicht unbedingt wissen müsst, die aber sehr witzig zu wissen sind.

Ebenfalls nett zu wissen: Quake, Quake II und Quake III Arena sind seit Donnerstag im Xbox Game Pass verfügbar.