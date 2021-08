Call of Duty: Vanguard Alpha startet dieses Wochenende, Beta folgt im September

Wer Call of Duty: Vanguard in der Alpha anspielen möchte, kann dies schon an diesem Wochenende tn - innerhalb einer begrenzten Zeit und nur auf PlayStation-Konsolen.

Am 27. August 2021 könnt ihr ab 19:00 Uhr deutscher Zeit bis zum 29. August 2021 um dieselbe Uhrzeit in den Multiplayer-Krieg hineinhüpfen. Wie bereits berichtet, soll sich die Alpha rund um den neuen Champion-Hill-Modus drehen, der eine Mischung aus dem alten Gunfight-Mode und Battle-Royale-Elementen sein soll. Ein bisschen so wie die Arenen in Apex Legends.

Ähnlich wie im Apex-Legends-Modus könnt ihr in Champion Hill 2-gegen-2 oder 3-gegen-3 spielen, nur dass hier acht Squads gleichzeitig auf verschiedenen Teilen derselben Karte kämpfen. Zwischen den Runden wird dann fleißig Ausrüstung gekauft.

Damit das alles auch funktioniert, stellt der Entwickler einige Waffen und Aufsätze bereit sowie die vier spielbaren Hauptcharaktere.

Auf in den Krieg.

Am 10. September 2021 geht es dann mit der Beta weiter. Bis zum 13. September 2021 wird diese exklusiv für alle PlayStation-Nutzer, die das Game vorbestellt haben, im Early Access verfügbar sein. Ein Wochenende später wird die Beta für alle anderen PlayStation-Spieler geöffnet. Erst am 16. September 2021 dürfen dann auch alle anderen Vorbesteller einsteigen. Ab dem 18. September 2021 beginnt die offene Beta für alle.

Immerhin ist es bei den früher angesetzten PlayStation-Betas egal, ob ihr eine PS4 oder eine PS5 nutzt. Solange ihr eine Internetverbindung und 21,233 GB freien Speicherplatz habt, könnt ihr dem Zeitplan entsprechend loslegen. Insgesamt soll der Titel übrigens 75 GB groß werden.

Der Preload beginnt bereits heute. Es ist also mehr als genug Zeit, um die Vanguard-Alpha selbst mit der langsamsten Verbindung bis zum Wochenende herunterzuladen. Auf der offiziellen Webseite gibt es weitere Infos zur Anmeldung.

Call of Duty: Vanguard bringt das Zweite-Weltkriegs-Setting am 5. November 2021 auf PC, PS4, PS5, Xbox One sowie Xbox Series X und S zurück. Seid ihr bei der Alpha und Beta dabei oder wartet ihr lieber noch etwas ab?