Kingdoms of Amalur: Entwickler erhalten nach 9 Jahren endlich ihre finale Gehaltszahlung

Manchmal dauert's einfach ein wenig länger, so wie die finale Gehaltszahlung für die Entwickler und Entwicklerinnen von Kingdoms of Amalur.

Neun Jahre, nachdem das Entwicklerstudio 38 Studios geschlossen wurde, um genau zu sein.

Probleme bei der Führung des Studios und unter den Erwartungen gebliebene Verkaufszahlen hatten nicht lange nach der Veröffentlichung des Rollenspiels zum Kollaps des Unternehmens geführt.

Nicht ganz 400 Beschäftigte warteten seitdem auf ihre finale Gehaltszahlung, die nach vielen Jahren jetzt eingetrudelt ist, berichtet Bloomberg (via GamesIndustry).

Am Ende heißt es dann aber doch nicht "Ende gut, alles gut", denn die Betroffenen erhielten nicht annähernd das, was ihnen eigentlich zustand.

Es dauerte, aber es kam. Zumindest ein wenig was davon.

Berichten zufolge erhielten die Personen, die in Rhode Island beschäftigt waren, rund 14 Prozent ihrer letzten Gehaltszahlung, die in Maryland mit 20 Prozent immerhin ein wenig mehr.

Ein weiterer Knackpunkt: Frühere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wurden anscheinend über ihre damaligen Adressen in Bezug auf das Geld kontaktiert. Und da einige von ihnen mit Sicherheit umgezogen sind, ist fraglich, ob tatsächlich alle damaligen Beschäftigten noch Geld bekamen.

Kingdoms of Amalur sollte euer Tor zu einer neuen Fantasy-Welt sein. Eine, die von R.A. Salvatore, Todd McFarlane und Oblivions Lead Designer Ken Rolston erschaffen wurde.

Einst war angedacht, dass Kingdoms of Amalur nur eine Art Prolog zu einem MMO im Stil von World of WarCraft werden sollte. Aber wir wissen ja, wie es am Ende lief.

Die Verkaufszahlen waren solide, aber es reichte nicht aus, um eine Investition vom Staat Rhode Island zurückzuhalen, was zur Schließung des Studios führte, das vom früheren Baseball-Spieler Curt Schilling gegründet wrude.

Mittlerweile liegen die Rechte des Amalur-Franchise bei THQ Nordic. Vergangenes Jahr erschien ein Remaster des Rollenspiels und eine neue Erweiterung namens Fatesworn ist in Arbeit.