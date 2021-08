Respawn könnte seine Apex Legends bald auf eine Tropeninsel schicken

In Apex Legends gab es schon länger keine neue Karte mehr. Wie einige Dataminer nun bestätigen, soll die nächste Map bereits in Season 11 kommen und die Legenden auf eine tropische Insel schicken, um sich dort in neuer Umgebung und alter Prämisse zu bekämpfen.

Dataminer Shrugtal, der bereits frühzeitig Hinweise auf den Arena-Modus gefunden hat, stützt seine Vermutung zur neuen Karte auf die Existenz der Dateien "MP_RR_TROPIC_ISLAND" und "MP_RR_TROPIC_ISLAND_DESC", die er in einem Video präsentiert. Laut Shrugtal wurde der erste Hinweis auf die kommende Map sogar schon im August 2020 gefunden.

Hier seht ihr den Screenshot aus Shrugtals Video.

Als weiteren Hinweis auf die Tropic-Island-Karte sieht Dataminer Shrugtal den zeitlichen Abstand zwischen den bestehenden Maps. Respawn hat die erste neue Karte (World's Edge) in Season 3 eingeführt. Erst in Season 7 folgte dann Olympus. Rechnen wir das Ganze weiter, landen wir in Season 11. So gäbe es zumindest die gleiche Zeitspanne wie zwischen der ersten und zweiten Veröffentlichung.

Dataminer-Kollege Garret hat im Juli ebenfalls tief gegraben und einige Inhalte zur kommenden Map entdeckt. So berichtet er in seinem Video über einen Satz Texturen für kleine Ein-Mann-Fahrzeuge, die angeblich als "Hover Vehicle Tropics" bezeichnet werden. Im Gegensatz zu den bereits existierenden Fahrzeugen auf Olympus besitzt die tropische Variante Schlammspritzer.

Weiterhin vermuten die Dataminer, dass die Tropeninsel auf dem Planeten Gaea angesiedelt ist und die gefährlichen Karthago-Spinnen beherbergt, die dort laut Shrugtal "als dauerhaftes Kartenmerkmal und Bedrohung" platziert werden könnten. Vielleicht implementiert Respawn nun KI im großen Stil? Wir werden sehen.

In der aktuellen Season 10 "Emergence", die am 3. August startete, wurden die neue Legende Seer, das Rampage LMG und der Ranked-Modus für Arena sowie eine Veränderung von World's Edge eingeführt. Hier fließt jetzt glühend heiße Lava. Für eine neue Karte hat es dennoch nicht gereicht. Da müssen wir uns wohl bis zur nächsten Saison gedulden.