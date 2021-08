Splitgate Season 0 startet jetzt, mit neuer Map und neuem Modus

Passend zur gamescom geht überraschend die neue Season von Splitgate los: Das ist zwar offiziell immer noch in der Beta, aber schon jetzt einer der spaßigsten und innovativsten Mehrspielertitel des Jahres.

Das belegen nicht zuletzt 10 Millionen Downloads über drei Crossplattform-kompatible Systeme.

Season 0 bringt den neuen Infection Modus mit, als hätte Splitgate nicht schon genug coole Spielvarianten. Und dann ist da noch die neue Map, die auf den Namen Karman Station 3 hört. Ein paar Impressionen dazu gibt's im schlanken Trailer.

Splitgate ist dieses Jahr der Titel, an den ich am meisten denken und an den ich am häufigsten denken muss, ohne wirklich Zeit zu haben, ihn zu spielen. Wer auch nur im Ansatz etwas mit Shootern mit Halo-Handhabung anfangen kann und den Portalspielereien aus dem Valve Klassiker-Portal nicht abgeneigt ist, der ist es sich schuldig, diesen Hirnverbieger von einem Ballerspiel einmal auszuprobieren.