gamescom Opening Night Live hier im Stream anschauen

Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine gamescom Opening Night Live, mit der die virtuelle Messe eröffnet wird.

Moderator Geoff Keighley führt euch erneut durch die Show und präsentiert euch dabei allerlei Trailer und Neuankündigungen.

Die Show läuft rund zwei Stunden lang, also solltet ihr für den Abend nicht unbedingt noch was anderes planen.

Wann startet die gamescom Opening Night Live?

Bereits um 19:30 Uhr beginnt eine Pre-Show, bevor es dann um 20 Uhr mit der Hauptshow losgeht.

Wo ihr die gamescom Opening Night Live anschauen könnt

Zum einen direkt hier im eingebetteten Stream:

Alternativ gibt's die Show direkt auf YouTube, Twitch, Facebook Gaming und Twitter zu sehen.

Was gibt es zu sehen?

Zumindest kennen wir schon einmal ein paar der Spiele, die vertreten sein werden. Zu sehen gibt's was zu Call of Duty: Vanguard, Lego Star Wars: Die Skywalker Saga, Death Stranding: Director's Cut, Far Cry 6, Saints Row, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, SIFU und Super Monkey Ball: Banana Mania. Aber das sind nur einige der vertretenen Titel, rechnet noch mit einigem mehr!